Xiaomi stellt neues Mijia Smart-Lüftungsgerät vor

Die Marke Xiaomi hat die neue Mijia Smart Range Hood 3 für die Küche auf den Markt gebracht. Laut ixbt.com verfügt das Gerät über ein duales Absaugsystem, KI und einen Inverter-Motor und kostet auf dem chinesischen Markt ab 1999 Yuan, was etwa 300 USD entspricht. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Innovative Absaugung und Leistung

Das Hauptmerkmal dieses Modells ist das duale Lufteinlasssystem. Während der Seitenkanal Rauch und Dämpfe direkt in der Nähe des Kochgeschirrs einfängt, ist die 24-Zoll-Leitplatte an der Oberseite für die Erfassung verunreinigter Luft aus einem größeren Bereich zuständig.

Die Leistung des Geräts erreicht im höchsten Modus bis zu 30 Kubikmeter pro Minute, was für intensive Bratvorgänge ausgelegt ist. Laut ixbt.com ist das Gerät mit einem leistungsstarken Inverter-Motor mit einem um 24 Prozent vergrößerten Laufrad ausgestattet und erreicht einen maximalen statischen Druck von 1400 Pa.

KI und komfortable Steuerung

Das Modell Mijia Smart Range Hood 3 ist mit einem KI-Cruise-Smart-Modus ausgestattet, der den Widerstand im allgemeinen Lüftungskanal des Gebäudes analysiert und den Motorbetrieb automatisch anpasst. Diese Automatisierung sorgt für eine konstante Absaugleistung in verschiedenen Stockwerken und verhindert, dass unangenehme Gerüche und Rauch aus der Lüftung zurückströmen.

Für mehr Benutzerkomfort kann das Gerät mit einem kompatiblen Herd gekoppelt werden, sodass die Lüftung automatisch startet, wenn das Kochfeld eingeschaltet wird. Zudem erkennen spezielle Sensoren Handgesten, sodass die Hauptfunktionen berührungslos gesteuert werden können, ohne das Bedienfeld mit fettigen Händen zu verschmutzen.

Geräuschreduzierung und Selbstreinigung

Zur Geräuschminderung setzt der Hersteller ein vierstufiges System ein, das Motoroptimierung, eine integrierte Luftkanalstruktur, ein vergrößertes Laufrad und ein zweischichtiges schallabsorbierendes Material umfasst. Der Geräuschpegel im Maximalmodus überschreitet 58 Dezibel nicht.

Das Gerät verfügt zudem über eine automatische Reinigungsfunktion, wobei die Oberfläche des Laufrads mit einer oleophoben Schicht versehen ist. Ein spezieller Modus lässt den Lüfter mit hoher Geschwindigkeit rotieren, um angesammeltes Fett im Inneren ohne manuelle Demontage zu entfernen. Das graue Metallgehäuse misst 895×375×887 mm und wiegt 27 Kilogramm.