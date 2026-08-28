Barcelona besiegt Athletic und verteidigt Tabellenführung

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Barcelona besiegt Athletic und verteidigt Tabellenführung

Im Rahmen von La Liga besiegte Barcelona Athletic zu Hause mit 2:0. Der Name des Stadions wurde im Spielbericht nicht genannt. Die Katalanen erzielten in jeder Halbzeit ein Tor: Raphinha eröffnete in der 37. Minute den Torreigen, und Fermin Lopez erzielte in der 82. Minute den zweiten Treffer für sein Team.

Während des Spiels wirkte Barcelona in Bezug auf Ballbesitz und Anzahl der Angriffe deutlich überlegen. Das Team gab 20 Schüsse ab, von denen 10 auf das Tor gingen. Athletic beschränkte sich auf 4 Schüsse und konnte keinen einzigen Schuss auf das Tor verbuchen.

Auch beim Ballbesitz gab es einen großen Unterschied: Barcelona verzeichnete 72 Prozent, Athletic 28 Prozent. Bei den Pässen waren die Gastgeber ebenfalls überlegen; Barcelona spielte 593 Pässe, Athletic 265. Die Passgenauigkeit lag bei 92 bzw. 76 Prozent.

Bei den Fouls wurden 13 für Barcelona und 6 für Athletic registriert. Die Anzahl der gelben Karten betrug 1 für die Gastgeber und 2 für die Gäste. Rote Karten wurden nicht gezeigt. Abseitsstellungen endeten 8:5 und Eckbälle 12:5 zugunsten von Barcelona.

Nach diesem Sieg hat Barcelona nach 2 Spielen 6 Punkte gesammelt und führt die Tabelle an. Das Torverhältnis des Teams beträgt 7:0.

BarcelonaAthleticRaphinhaFermin LopezLa Liga
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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