Starlink und Liberty starten Direct-to-Cell-Satellitenverbindung in Costa Rica

Fortschritte in der Weltraumtechnologie heben die Kommunikationsmöglichkeiten für normale Nutzer auf ein völlig neues Niveau. Laut ixbt.com hat Starlink in Zusammenarbeit mit dem Betreiber Liberty erfolgreich den Dienst Starlink Mobile in Costa Rica gestartet, der eine direkte Satellitenverbindung für Standard-Smartphones ermöglicht. Dies berichtet Ixbt.com .

Dieser neue Dienst ist für Bewohner in abgelegenen und schwer zugänglichen Gebieten konzipiert, in denen keine herkömmlichen terrestrischen Basisstationen verfügbar sind. Er ermöglicht es Nutzern, auch ohne Mobilfunkabdeckung über ihre Geräte zu kommunizieren.

Funktionen und Abdeckung

Die neue Technologie hilft dabei, wichtige Aufgaben auch unter Bedingungen zu erfüllen, in denen herkömmliche Mobilfunknetze nicht funktionieren. Insbesondere ermöglicht der Dienst den Nutzern das Senden von SMS und Sprachnachrichten, das Teilen ihres Standorts sowie die Nutzung von Karten und bestimmten wichtigen Anwendungen.

Experten weisen darauf hin, dass diese Technologie besonders in Bergregionen, dichten tropischen Wäldern und an Küsten stark nachgefragt werden dürfte. Damit ist Costa Rica eines der Länder in der Region, das die mobile Konnektivität in Gebieten ausbaut, die von der traditionellen Infrastruktur nicht erreicht werden.

Globale Expansion

Dieser Schritt ist die nächste Phase der umfassenden Strategie von Starlink zur Stärkung seiner Position in Lateinamerika. Zuvor wurde berichtet, dass ein ähnlicher Starlink Direct-to-Cell-Satellitendienst in Chile gestartet wurde, und ein vergleichbares Projekt wurde auch in Italien umgesetzt.

Das aktuelle Projekt, das in Zusammenarbeit mit Liberty in Costa Rica umgesetzt wird, zeigt die konsequente Expansion der Direct-to-Cell-Technologie in der lateinamerikanischen Region. Starlink baut seine Präsenz in der Region aktiv aus und schafft so zusätzlichen Komfort für die Bevölkerung.