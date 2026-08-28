Vor dem nächsten Spieltag der Premier League äußerte sich Crystal Palace-Trainer Pierre Sage voller Anerkennung über den Mittelfeldspieler von Manchester City, Rayan Cherki, und bezeichnete ihn als ein wahres Genie. Wie Goal.com berichtet, betonte der französische Trainer das enorme Potenzial seines ehemaligen Schützlings vor dem bevorstehenden Aufeinandertreffen. berichtet Goal.com.

Es ist bekannt, dass Pierre Sage zuvor bei Olympique Lyon mit Rayan Cherki zusammengearbeitet und dessen Talent genau verfolgt hat. Der Spieler wechselte 2025 für 35,4 Millionen Pfund ins Etihad Stadium. In seiner Debütsaison bei Manchester City wurde er zu einer Schlüsselfigur und erzielte 10 Tore sowie 15 Vorlagen.

Zu Beginn der neuen Saison hat Cherki bereits seine hervorragende Form unter Beweis gestellt. Nach seiner Einwechslung gegen Bournemouth lieferte der französische Mittelfeldspieler zwei entscheidende Vorlagen und führte sein Team zu einem 2:1-Comeback-Sieg. Dies unterstrich einmal mehr die Gefahr, die von ihm im letzten Drittel ausgeht.

Lob vom ehemaligen Mentor

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel erinnerte sich Pierre Sage an die Anfänge von Cherkis Karriere und betonte, dass viele an seinem Erfolg zweifelten. Der Trainer erinnerte sich jedoch daran, dass er immer an das Talent des Spielers geglaubt und ihm gesagt habe, dass er seine Fähigkeiten im richtigen Kontext zeigen könne.

«Viele dachten, er würde in seiner Karriere nicht erfolgreich sein, aber ich hatte eine andere Meinung», sagte Sage. Der Trainer fügte hinzu, dass Rayan die Angriffsreihe so gut verstehe, dass es kaum nötig sei, ihm Anweisungen zu geben, da der Spieler das Spiel besser spüre als der Trainer selbst.

Taktische Aufgaben vor dem Spiel

Vor dem Duell im Selhurst Park glaubt der Trainer von Crystal Palace, dass der einzige Weg, Rayan Cherki zu stoppen, darin besteht, ihn vom Ball fernzuhalten. Sobald er in Ballbesitz ist, ist der Spieler zu Aktionen fähig, die sich die Gegner nicht einmal vorstellen können. Der Trainer beschrieb sein Niveau sogar scherzhaft mit den Worten: «Vielleicht ist er ein Gott?»

Zur Erinnerung: Crystal Palace verlor am ersten Spieltag mit 0:2 gegen den FC Everton. Nun einen Giganten wie Manchester City vor heimischem Publikum zu empfangen, wird eine ernsthafte Prüfung für die Londoner Verteidiger. Ein positives Ergebnis vor der Länderspielpause ist für Crystal Palace entscheidend, um die Tabellensituation zu verbessern.