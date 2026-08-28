Huawei Watch GT 7 Pro Smartwatch in China eingeführt

Laut Ixbt.com hat Huawei offiziell den Verkauf seines neuen Flaggschiff-Geräts, der Huawei Watch GT 7 Pro Smartwatch, auf dem chinesischen Markt gestartet. Das Gadget vereint Hochtechnologie mit Robustheit und überzeugt durch fortschrittliche Funktionen sowie eine lange Akkulaufzeit, was für moderne Nutzer im Alltag von großer Bedeutung ist. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das neue Gerät wird den Kunden in drei attraktiven Farben angeboten: Pine Green, Wild Yellow und Carbon Black. Obwohl der offizielle Preis der Uhr in China auf 2688 Yuan festgelegt ist, kann sie unter Berücksichtigung der aktuellen staatlichen Subvention für 2285 Yuan erworben werden.

Robustes Design und helles Display

Das Modell Huawei Watch GT 7 Pro zeichnet sich durch die Verwendung hochwertiger Materialien aus. Das Gehäuse besteht aus einer Titanlegierung in Luft- und Raumfahrtqualität sowie nanokristalliner Keramik. Der Bildschirm ist durch Saphirglas geschützt, das auch rauen Bedingungen standhält.

Das Gadget ist mit einem hochwertigen 1,47-Zoll-Display ausgestattet. Die Spitzenhelligkeit des Bildschirms beträgt 3000 nits. Dies ermöglicht ein müheloses Ablesen der Informationen im Freien, selbst bei direktem Sonnenlicht.

Beeindruckende Autonomie und Sportmodi

Den vorliegenden Informationen zufolge ist eines der Hauptmerkmale der neuen Smartwatch ihre rekordverdächtige Akkulaufzeit. Im Leichtlastmodus kann das Gerät bis zu 21 Tage ohne Aufladen betrieben werden. Im normalen Nutzungsmodus beträgt dieser Wert 12 Tage. Zudem hält der Akku bei aktivem GPS im Berg- oder anspruchsvollen Laufmodus bis zu 51 Stunden durch.

Für Liebhaber eines aktiven Lebensstils wurde das Gerät um drei neue spezielle Sportmodi erweitert. Dies ermöglicht eine noch effektivere Überwachung verschiedener Trainingsarten.

Umfassende Gesundheitsüberwachung

Die Huawei Watch GT 7 Pro ist mit einem erweiterten Set an medizinischen und biologischen Sensoren ausgestattet. Dazu gehören Sensoren für die Herzfrequenz (HR) und die Blutsauerstoffsättigung (SpO2) sowie ein System zur Aufzeichnung eines Elektrokardiogramms (EKG).

Das System analysiert den Zustand des Körpers umfassend und berücksichtigt dabei Schlafqualität, Herzfrequenzvariabilität, Stimmung und verbrannte Kalorien des Nutzers. Basierend auf den gewonnenen Daten wird der allgemeine Erholungszustand bewertet.

Experten weisen darauf hin, dass das Modell Huawei Watch GT 7 Pro bereits erfolgreich auf dem chinesischen Markt debütiert hat und nächste Woche auf dem internationalen Markt erwartet wird.