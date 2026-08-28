Der neue „Assistent“ der Bauarbeiter: Wie ein Kätzchen zum viralen Hit wurde

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Der neue „Assistent“ der Bauarbeiter: Wie ein Kätzchen zum viralen Hit wurde

Ein herzerwärmender Vorfall auf einer Baustelle in Leavittsburg, Ohio, hat die Nutzer sozialer Medien bewegt. Ein winziges Kätzchen, das zufällig in einer Baumaschine gefunden wurde, überlebte nicht nur, sondern wurde zum beliebtesten „Mitarbeiter“ des Bauunternehmens.

Chase Guello, Betriebsleiter bei RiverReach Construction, entdeckte bei einer Routineinspektion eines schweren Baggers ein schwaches gelbes Kätzchen, das im Motorraum eingeklemmt war.

Ein Retter, benannt nach einem Bagger

Obwohl die Arbeiter das Gelände gründlich absuchten, konnten sie weder die Mutter noch die Geschwister des Kätzchens finden:

  • Symbolischer Name: Das Team benannte das kleine Wesen nach der Marke des schweren Baggers, in dem es gefunden wurde: „Komatsu“ (abgekürzt als Sue);

  • Zwei Wochen Pflege und eine neue Familie: Nachdem Sue die ersten zwei Wochen in Pflege war, wurde sie später von der Familie des Firmenmechanikers Jared adoptiert.

  • Zukünftiges Mitglied der Crew: „Wenn sie ausgewachsen ist, wird sie mit Jared zur Arbeit kommen und unsere offizielle 'Aufsichtskatze' in der Werkstatt werden“, sagte Chase Guello in einem Interview mit dem lokalen Fernsehsender WJW-TV.

Aufmerksamkeit vom Riesen „Komatsu“: Maßgeschneiderte Weste und Helm!

Die Rettung des Kätzchens und Fotos von der Baustelle verbreiteten sich im Internet wie ein Lauffeuer und sammelten Millionen von Aufrufen:

  • Ein besonderes Geschenk aus der Zentrale: Dieses berührende Video erregte auch die Aufmerksamkeit der Geschäftsführung des internationalen Baumaschinenherstellers Komatsu Corporation;

  • Der Look eines echten Bauarbeiters: Das Unternehmen schickte als Geschenk für die kleine Sue einen maßgefertigten, winzigen gelben Schutzhelm und eine reflektierende Bauweste.

Nun, mit ihrer eigenen persönlichen Schutzausrüstung, bereitet sich Sue darauf vor, ihre „dienstlichen Aufgaben“ in der Werkstatt zu erfüllen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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