Cole Palmer sagt, er habe unter Xabi Alonso Freiheit gefunden

Chelsea-Mittelfeldspieler Cole Palmer hat enthüllt, dass er unter dem neuen Cheftrainer Xabi Alonso sein wahres Potenzial entfaltet. Der englische Nationalspieler betonte, dass die taktische Freiheit in dieser Saison in krassem Gegensatz zu den Einschränkungen der Vorjahre stehe, und spielte damit auf die Arbeitsweise früherer Trainer an. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Sky Sports gewann Chelsea am Montag mit 3:2 gegen Fulham, wobei der 24-Jährige zum Spieler des Spiels gewählt wurde. Cole Palmer erzielte nicht nur ein brillantes Tor, sondern führte auch in mehreren wichtigen Statistiken.

Freiheit auf dem Platz und taktische Änderungen

Während des Spiels gab Palmer fünf Schüsse ab, absolvierte fünf erfolgreiche Dribblings, gewann zehn Zweikämpfe und hatte neun Ballkontakte im gegnerischen Strafraum. Der Mittelfeldspieler, der einen von Joao Pedro eingeleiteten Angriff vollendete, erklärte, dass es Xabi Alonso sei, der ihm die Möglichkeit gebe, sich auf dem Platz frei zu bewegen.

Laut Palmer verlangt der spanische Spezialist von ihm, aus starren taktischen Linien und Mustern auszubrechen, um sich frei über den Platz zu bewegen, den Ball zu fordern und Kreativität zu zeigen. Der Spieler erinnerte daran, dass solche Bewegungen unter den früheren Trainern Enzo Maresca, Liam Rosenior und Callum McFarlane als gefährliche Zonen eingestuft und untersagt waren.

Schwierigkeiten der vergangenen Saison

Diese positiven Veränderungen unter Xabi Alonso sind ein wichtiger Schritt nach einer für den Spieler schwierigen letzten Saison. Der 24-Jährige, der wegen einer Leistenverletzung 11 Spiele verpasste, sah seine Torbilanz in der Premier League auf 10 Treffer sinken. Zuvor hatte er bereits 22 und 15 Tore erzielt.

Aktuell verhehlte Cole Palmer nicht, dass er zu seiner alten Form zurückfindet und dass ihm das Vertrauen von Xabi Alonso Flügel verleiht. Es wird erwartet, dass die Freiheit und Inspiration des englischen Stars in den kommenden wichtigen Spielen einen großen Vorteil für Chelsea darstellen wird.