Eine riesige Welle erschien am Himmel über der Küste von New Jersey

Ein ungewöhnliches Wetterphänomen über der Küste von Cape May im US-Bundesstaat New Jersey hat die Aufmerksamkeit von Anwohnern und Social-Media-Nutzern auf sich gezogen. Die riesige Wolkenformation am Himmel erinnerte an eine große Welle, die sich über das Meer bewegt.

In einem in den sozialen Medien verbreiteten Video ist zu sehen, wie sich eine lange, dunkle Wolkenschicht, die sich über den Horizont erstreckt, langsam auf die Küste zubewegt. Das ungewöhnliche Erscheinungsbild erweckte den Eindruck, als würde sich eine riesige Welle über dem Meer auftürmen.

Das Video, das die dramatische Szene einfängt, wurde im sozialen Netzwerk X geteilt und erregte in kurzer Zeit große Aufmerksamkeit. Viele Nutzer zeigten sich beeindruckt von dem Anblick dieses Naturphänomens am Himmel.

Wetterexperten stellten jedoch klar, dass es sich bei diesem Phänomen nicht um einen Tornado handelt. Sie erklärten, dass es sich um eine Wolkenschicht handelt, die sich in geringer Höhe bildet und oft ein horizontales oder keilförmiges Aussehen hat.

Solche Wolken bilden sich normalerweise entlang der Vorderkante eines Gewitters oder eines starken Windsystems. Wenn sie über den Himmel ziehen, können sie sehr beeindruckende Szenen erzeugen und aus der Ferne manchmal wie eine riesige Welle oder eine Wolkenwand aussehen.