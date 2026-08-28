iPhone 17 Pro überlebt Sturz aus der Stratosphäre

·2·Technologie
iPhone 17 Pro überlebt Sturz aus der Stratosphäre

Moderne Technologien beweisen ihre Leistungsfähigkeit nicht nur durch täglichen Komfort, sondern auch durch außergewöhnliche Tests. Wie ixbt.com berichtet, hat der bekannte Hersteller von Schutzzubehör, Rhinoshield, eines der extremsten Experimente in der Geschichte der Smartphones durchgeführt und einen Guinness-Weltrekord aufgestellt. Während des Tests wurde ein iPhone 17 Pro Flaggschiff aus einer Höhe von etwa 30 Kilometern auf die Erdoberfläche fallen gelassen und blieb voll funktionsfähig. Dies berichtet die Nachrichtenquelle .

Dieser einzigartige Test wurde am 24. Juni dieses Jahres im Esrange Space Center in Schweden organisiert. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit zwischen Rhinoshield und dem auf Luft- und Raumfahrt spezialisierten britischen Unternehmen Sent Into Space durchgeführt. Experten nutzten einen Höhenballon, um das Smartphone in die Stratosphäre zu befördern, wo es eine Höhe von 30.607 Metern erreichte.

Flugtest unter extremen Bedingungen

Obwohl die Temperaturen in den unteren Schichten der Stratosphäre auf -40 bis -60 Grad fielen und der Luftdruck nur ein Prozent des Meeresspiegels betrug, wurde das Smartphone ohne zusätzliche Heizsysteme oder spezielle Gehäuse gestartet. Dort nahm das Gerät Videos vor dem Hintergrund der Erde auf, bevor es ferngesteuert vom Ballon getrennt wurde und in den freien Fall überging.

Der Abstieg dauerte etwa 25 Minuten, und das Gerät schlug mit hoher Geschwindigkeit auf dem Boden auf. Die Ortung der Nutzlast, die mit einem GPS-System und einem Fernsteuerungsmechanismus ausgestattet war, war eine der komplexesten Phasen des Experiments. Das in einer schwer zugänglichen Region Schwedens gefundene Smartphone wurde von Vertretern des Guinness-Weltrekord-Komitees gründlich untersucht.

Fähigkeiten des Rhinoshield AirX Schutzsystems

  • Das Gehäuse des Geräts blieb völlig unbeschädigt
  • Das Smartphone wurde als voll funktionsfähig bestätigt
  • Anruffunktionen, Kamera und Stromversorgung blieben erhalten

Die Untersuchungen ergaben, dass das iPhone 17 Pro alle seine Funktionen vollständig beibehalten hat. Experten führten das Überleben des Geräts unter solch extremem Druck und Aufprall auf die Rhinoshield AirX Schutzhülle zurück. Dieses Zubehör basiert auf einem mehrschichtigen System mit luftgepolsterter Stoßdämpfung, einer flexiblen Innenstruktur und Druckminderungskammern.

Dieser Rekord bestätigt erneut die hohe Widerstandsfähigkeit mobiler Geräte und ihres Schutzzubehörs. Der erfolgreiche Test zeigt, dass moderne technologische Lösungen teure Gadgets selbst in weltraumähnlichen Umgebungen zuverlässig schützen können.

IPhoneTechnologieRekordSmartphoneNachrichten
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Xiaomi stellt neues Mijia Smart-Lüftungsgerät vorXiaomi stellt neues Mijia Smart-Lüftungsgerät vorHeute, 01:51Einzigartige PeakDo Powerbank mit integriertem Stativ für Starlink Mini vorgestelltEinzigartige PeakDo Powerbank mit integriertem Stativ für Starlink Mini vorgestelltHeute, 01:23Xiaomi bringt Redmi Note 17 5G Smartphone in Europa auf den MarktXiaomi bringt Redmi Note 17 5G Smartphone in Europa auf den MarktHeute, 01:00Neue Renderings des Flaggschiffs Samsung Galaxy S27 Pro veröffentlichtNeue Renderings des Flaggschiffs Samsung Galaxy S27 Pro veröffentlichtHeute, 00:25Die Zukunft des Transports ist da: Was kann das neue Drohnen-Hoverboard?Die Zukunft des Transports ist da: Was kann das neue Drohnen-Hoverboard?Heute, 00:01Redmi Note 17 Pro Max weltweit eingeführt: riesiger Akku und 600 Euro PreisRedmi Note 17 Pro Max weltweit eingeführt: riesiger Akku und 600 Euro PreisGestern, 22:55
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Tecno präsentiert das weltweit erste rahmenlose Smartphone
Tecno präsentiert das weltweit erste rahmenlose Smartphone
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
GTA 5 auf iPhone 17 Pro Max gestartet
GTA 5 auf iPhone 17 Pro Max gestartet
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Kawasaki bereitet den vierbeinigen Corleo-Roboter für die Serienproduktion vor
Kawasaki bereitet den vierbeinigen Corleo-Roboter für die Serienproduktion vor