iPhone 17 Pro überlebt Sturz aus der Stratosphäre

Moderne Technologien beweisen ihre Leistungsfähigkeit nicht nur durch täglichen Komfort, sondern auch durch außergewöhnliche Tests. Wie ixbt.com berichtet, hat der bekannte Hersteller von Schutzzubehör, Rhinoshield, eines der extremsten Experimente in der Geschichte der Smartphones durchgeführt und einen Guinness-Weltrekord aufgestellt. Während des Tests wurde ein iPhone 17 Pro Flaggschiff aus einer Höhe von etwa 30 Kilometern auf die Erdoberfläche fallen gelassen und blieb voll funktionsfähig. Dies berichtet die Nachrichtenquelle .

Dieser einzigartige Test wurde am 24. Juni dieses Jahres im Esrange Space Center in Schweden organisiert. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit zwischen Rhinoshield und dem auf Luft- und Raumfahrt spezialisierten britischen Unternehmen Sent Into Space durchgeführt. Experten nutzten einen Höhenballon, um das Smartphone in die Stratosphäre zu befördern, wo es eine Höhe von 30.607 Metern erreichte.

Flugtest unter extremen Bedingungen

Obwohl die Temperaturen in den unteren Schichten der Stratosphäre auf -40 bis -60 Grad fielen und der Luftdruck nur ein Prozent des Meeresspiegels betrug, wurde das Smartphone ohne zusätzliche Heizsysteme oder spezielle Gehäuse gestartet. Dort nahm das Gerät Videos vor dem Hintergrund der Erde auf, bevor es ferngesteuert vom Ballon getrennt wurde und in den freien Fall überging.

Der Abstieg dauerte etwa 25 Minuten, und das Gerät schlug mit hoher Geschwindigkeit auf dem Boden auf. Die Ortung der Nutzlast, die mit einem GPS-System und einem Fernsteuerungsmechanismus ausgestattet war, war eine der komplexesten Phasen des Experiments. Das in einer schwer zugänglichen Region Schwedens gefundene Smartphone wurde von Vertretern des Guinness-Weltrekord-Komitees gründlich untersucht.

Fähigkeiten des Rhinoshield AirX Schutzsystems

Das Gehäuse des Geräts blieb völlig unbeschädigt

Das Smartphone wurde als voll funktionsfähig bestätigt

Anruffunktionen, Kamera und Stromversorgung blieben erhalten

Die Untersuchungen ergaben, dass das iPhone 17 Pro alle seine Funktionen vollständig beibehalten hat. Experten führten das Überleben des Geräts unter solch extremem Druck und Aufprall auf die Rhinoshield AirX Schutzhülle zurück. Dieses Zubehör basiert auf einem mehrschichtigen System mit luftgepolsterter Stoßdämpfung, einer flexiblen Innenstruktur und Druckminderungskammern.

Dieser Rekord bestätigt erneut die hohe Widerstandsfähigkeit mobiler Geräte und ihres Schutzzubehörs. Der erfolgreiche Test zeigt, dass moderne technologische Lösungen teure Gadgets selbst in weltraumähnlichen Umgebungen zuverlässig schützen können.