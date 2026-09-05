DeepSeek wendet sich von Nvidia ab und kauft Huawei-Chips

DeepSeek, ein etablierter Akteur auf dem Markt für künstliche Intelligenz, unternimmt einen wichtigen Schritt, um die Abhängigkeit von US-Technologien drastisch zu verringern. Laut Informationen der Agentur Bloomberg plant das Unternehmen den Kauf von fast 160.000 KI-Beschleunigern von Huawei für ein neues, großes Rechenzentrum in der Inneren Mongolei. Dieser bedeutende Deal könnte das bestehende Gleichgewicht auf dem globalen Technologiemarkt verändern, berichtet Ixbt.com. berichtet .

Sollte das geplante Projekt vollständig umgesetzt werden, würde es zu einem der größten Rechencluster auf Basis von Huawei-Chips werden. Dies eröffnet DeepSeek weitreichende Möglichkeiten, KI-Modelle zu trainieren und deren Rechenleistung erheblich zu steigern. Experten gehen davon aus, dass das Unternehmen derzeit sowohl Nvidia- als auch Huawei-Lösungen einsetzt, der neue Kauf jedoch eine strategische Wende markieren dürfte.

Neue Branchentrends und Beschränkungen

Der Abschluss dieses Großvertrags ist auf die strengen Exportbeschränkungen der USA für fortschrittliche Halbleiter und KI-Ausrüstung nach China zurückzuführen. Die von Washington verhängten Sanktionen zwingen lokale chinesische Hersteller dazu, eigene Alternativen zu entwickeln und sich auf die Kapazitäten des Binnenmarktes zu stützen. Infolgedessen wird Huawei-Ausrüstung zum zentralen Instrument für die technologische Unabhängigkeit des Landes.

Dennoch hängt die Umsetzung des Deals von mehreren Faktoren ab. Insbesondere die Lieferfristen hängen direkt von den Produktionskapazitäten von Huawei ab, und Analysten prognostizieren, dass der Prozess mehr als ein Jahr in Anspruch nehmen könnte. Bisher haben weder DeepSeek noch Huawei eine offizielle Stellungnahme abgegeben, um die Informationen zu diesem Großauftrag zu bestätigen.

Zukunftsaussichten

Sollte der Plan zum Kauf von 160.000 Huawei Ascend 950DT-Beschleunigern erfolgreich abgeschlossen werden, würde dies der chinesischen Halbleiterindustrie einen enormen Impuls geben. Zudem würde dieser Schritt die Position von Huawei auf dem heimischen Markt weiter festigen und die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber weltweit führenden Hardwareanbietern ausbauen.

Das endgültige Volumen des Auftrags hängt jedoch davon ab, ob Huawei in der Lage ist, eine solche Menge an Produkten innerhalb der erforderlichen Fristen zu liefern. In einer Zeit, in der sich der Wettbewerb zwischen den USA und China in der globalen Technologiebranche verschärft, wird erwartet, dass dieses Projekt neue Standards für die Entwicklung der zukünftigen KI-Infrastruktur setzen wird.