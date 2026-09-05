GOAT-Debatte beendet: Messi veröffentlicht Video, das das Internet erschüttert

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GOAT-Debatte beendet: Messi veröffentlicht Video, das das Internet erschüttert

Legende des Weltfußballs Lionel Messi hat einen aufsehenerregenden Werbespot präsentiert, der dem Abschluss seiner glänzenden 20-jährigen Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft gewidmet ist. Das unerwartete und äußerst provokante Finale des Videos sammelte innerhalb weniger Stunden Millionen von Aufrufen in den sozialen Medien und entfachte die langjährige Debatte um den „Größten aller Zeiten“ (GOAT) in der Fußballwelt neu.

Ein langer Kassenbon und 20 Jahre Geschichte: Die symbolische Szene an der Bar

Obwohl die Haupthandlung des Clips einfach erscheint, trägt sie eine tiefe metaphorische Bedeutung:

  • Der Barkeeper und die Rechnung: Im Bild bietet ein Barkeeper Lionel Messi die Rechnung für seine Getränke an und beginnt, einen Beleg aus der Kasse zu drucken;

  • Keine Getränke, sondern historische Siege: Auf dem riesigen Kassenbon, der unaufhörlich aus der Kasse kommt, sind statt üblicher Preise alle bedeutenden Titel, Rekorde und Trophäen aufgelistet, die Messi in über 20 Jahren im Trikot von Argentinien gewonnen hat;

  • Eine vollständig beglichene „Schuld“: Diese lange Liste symbolisiert, dass Messi alle seine Verpflichtungen gegenüber seiner Heimat und der Nationalmannschaft, einschließlich des lang ersehnten Weltmeistertitels und der Kontinentalpokale, vollständig „beglichen“ hat.

„GOAT-Debatte: beendet“: Der brisanteste Punkt des Videos

Der Aspekt, der unter Internetnutzern und Sportpublikationen für das größte Aufsehen sorgte, war die allerletzte Zeile auf dem Papier:

  • Die umstrittene letzte Zeile: Am Ende des Kassenbons steht offen und mutig: „GOAT-Debatte: beendet“ (GOAT debate: settled) erscheint;

  • Zusammenstoß der Fans: Dieser Satz löste online hitzige Debatten aus – während Messi-Fans behaupten, dass die Frage nach dem Sieg bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar tatsächlich geklärt sei, Cristiano Ronaldo -Anhänger argumentieren, dass ein solches Fazit einseitig sei;

  • Bedeutung jenseits der Werbung: Experten betonen, dass diese Szene nicht nur ein Marketing-Gag ist, sondern als formelle Erklärung Messis für seinen absoluten Platz in der Fußballgeschichte wahrgenommen wird.

Das Ende einer großen Ära im argentinischen Trikot

Messi, der jahrelang mit Misserfolgen und sogar vorübergehenden Rücktritten aus der Nationalmannschaft zu kämpfen hatte, beendet seine Reise auf dem absoluten Höhepunkt:

  • Triumph der letzten Jahre: Der Stürmer gewann mit Argentinien nacheinander die Copa América, die Finalissima und schließlich die Weltmeisterschaft und wurde zum erfolgreichsten Kapitän in der Geschichte des Landes;

  • Ein unerreichbarer Meilenstein: Während Messi sich vom Nationaltrikot verabschiedet, hinterlässt er ein gewaltiges Erbe, das für zukünftige Spielergenerationen kaum zu wiederholen ist.

Glauben Sie, dass Lionel Messi die GOAT-Debatte, wie im Video betont, tatsächlich endgültig beendet hat, oder wird die Rivalität mit Cristiano Ronaldo für immer ein ewiger, gleichwertiger Wettstreit in der Fußballgeschichte bleiben? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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