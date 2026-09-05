Eine reguläre Plenarsitzung des polnischen Parlaments, des Sejm, rückte aufgrund eines unerwarteten und skandalösen Vorfalls in den Fokus internationaler Medien und sozialer Netzwerke. Dominika Chorosińska, eine Abgeordnete der Oppositionspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS), begann während der Rede des stellvertretenden Ministerpräsidenten und Verteidigungsministers Władysław Kosiniak-Kamysz im Saal wie ein Hund zu bellen. Dieses ungewöhnliche Verhalten und die sarkastischen Sticheleien gegen den Minister lösten in europäischen politischen Kreisen eine Welle des Protests und des Entsetzens aus.

Unterbrechung der Rede: Sarkastische Sticheleien gegen den Minister

Der Vorfall ereignete sich auf dem Höhepunkt hitziger politischer Debatten zwischen Regierung und Opposition:

Scharfe Kritik am Minister: Das Ereignis fand statt, während Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz die Aktionen der Oppositionspartei Recht und Gerechtigkeit offen kritisierte und ihnen vorwarf, die Macht ergreifen zu wollen und die demokratischen Grundlagen des Landes zu untergraben;

Hundelaute und 'kleiner Tiger': Während der Minister seine emotionale Rede hielt, begann die Abgeordnete Dominika Chorosińska, Laute auszustoßen, die an das Bellen eines Hundes erinnerten, und rief dem Minister am Rednerpult sarkastisch 'kleiner Tiger' zu;

Fassungslosigkeit im Saal: Ein solch kindisches und clowneskes Verhalten eines Parlamentsmitglieds ließ die Anwesenden für einige Sekunden fassungslos zurück und störte die ernste Atmosphäre der Sitzung.

'So etwas habe ich in der Politik noch nie gesehen': Reaktion von Donald Tusk und dem Innenminister

Hochrangige Regierungsvertreter äußerten ernsthafte Einwände gegen das Verhalten der Abgeordneten:

Die unangenehme Überraschung des Premierministers: Der polnische Premierminister Donald Tusk gab eine Erklärung zu dem Vorfall ab und drückte sein Entsetzen und seine tiefe Enttäuschung über ein solches Verhalten eines Parlamentsmitglieds aus;

Scharfe Reaktion des Innenministers: Innenminister Marcin Kierwiński bezeichnete den Vorfall als eine 'außergewöhnliche und seltsame Praxis'. Der Minister betonte ausdrücklich, dass er während seiner politischen Laufbahn noch nie eine solche Kulturlosigkeit und Unanständigkeit innerhalb der Mauern des höchsten Gesetzgebungsorgans erlebt habe;

Chorosińskas Schweigen: Dominika Chorosińska, die im Zentrum der Diskussionen steht, hat bisher keine offizielle Stellungnahme zu ihrem Verhalten oder den Gründen dafür abgegeben.

Krise der politischen Kultur und Online-Diskussionen

Dieser Vorfall hat die Frage nach den Grenzen in modernen parlamentarischen Debatten erneut auf die Tagesordnung gesetzt:

Verletzung der parlamentarischen Etikette: Politikexperten betonen, dass das Ersetzen politischer Argumente und logischer Kritik durch solch skandalöse Spötteleien auf hohen Rednerpulten dem Ansehen der Staatsgewalt schadet;

Virale Welle im Internet: Videos des Vorfalls erzielten innerhalb weniger Stunden Millionen von Aufrufen und lösten verschiedene humorvolle Memes sowie hitzige politische Debatten unter den Nutzern aus.

Glauben Sie, dass ein solches Verhalten am höchsten Rednerpult eine ungewöhnliche Form des politischen Protests ist oder ein Zeichen für mangelnde persönliche Erziehung und offene Respektlosigkeit gegenüber dem Status eines Abgeordneten? Kann die Opposition durch solche Aktionen punkten? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!