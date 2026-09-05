iPhone 18 Pro: Preisanstieg wird geringer als erwartet

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iPhone 18 Pro: Preisanstieg wird geringer als erwartet

Weltweit beginnen Mobilfunkanbieter damit, erste Informationen zu den Preisen der nächsten iPhone-Generation preiszugeben. Laut Ixbt.com sind erste Details zu den Kosten der neuen Geräte durchgesickert, wobei die erwarteten Preise der Flaggschiff-Modelle die Prognosen der Analysten teilweise verändert haben. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Es hat sich herausgestellt, dass die Datenbank von Vodafone Egypt die Preise für die Modelle iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max enthält. Insbesondere auf dem ägyptischen Markt wird das iPhone 18 Pro mit 98.000 ägyptischen Pfund und das iPhone 18 Pro Max mit 105.000 Pfund gelistet. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass die Einstiegspreise etwa 10–11 Prozent über denen der Vorgängergeneration liegen.

Erwartete Preise und Steuern auf dem US-Markt

Experten betonen jedoch, dass diese Zahlen nicht direkt auf andere Länder, insbesondere den US-Markt, übertragen werden können. Der Grund dafür ist, dass die Preise in Ägypten hohe lokale Steuern und Importzölle enthalten. Dennoch geben diese durchgesickerten Daten einen klareren Einblick in die globale Preisstrategie.

Es wird geschätzt, dass das iPhone 18 Pro in den USA zu einem Einstiegspreis von etwa 1100 USD auf den Markt kommt, während das iPhone 18 Pro Max bei etwa 1300 USD starten wird. Infolgedessen wird erwartet, dass Apple den Preisanstieg auf nur 100 USD begrenzt, anstatt auf die von einigen Analysten vorhergesagten 150–200 USD.

Was über das neue iPhone Ultra Modell bekannt ist

Vor dem Hintergrund der Preisänderungen wird erwartet, dass das Sortiment um eine neue, teurere Ultra-Version erweitert wird. Laut Daten von Vodafone Egypt könnte der Preis für dieses Premium-Gerät 155.750 ägyptische Pfund erreichen. Dies deutet auf eine deutlich höhere Preisstrategie im Vergleich zu den Standard-Flaggschiffen hin.

Zusätzliche Informationen von Vodafone Australia haben zudem die Werte des iPhone Ultra Modells basierend auf der Speicherkapazität enthüllt. Demnach werden die verschiedenen Modifikationen des Geräts voraussichtlich wie folgt bewertet:

  • 256 GB Speicherversion — 3699 Australische Dollar
  • 512 GB Speicherversion — 4199 Australische Dollar
  • 1 TB Speicherversion — 4699 Australische Dollar
Unter Berücksichtigung der lokalen 10-prozentigen Steuern und spezifischer Preispolitiken wird geschätzt, dass dieses Smartphone auf dem US-Markt bei 2000 USD beginnen wird. Sollten sich diese Prognosen bewahrheiten, läge der Preis des iPhone Ultra auf dem Niveau des Samsung Galaxy Z Fold Ultra und damit deutlich unter den ursprünglich diskutierten 2500–3000 USD.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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