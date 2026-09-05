Colorful OVA07 vorgestellt: Dual-Interface USB-Stick

Eine neue kompakte Lösung für die schnelle Datenübertragung und Speicherung zwischen Geräten wurde vorgestellt. Laut Ixbt.com hat Colorful ein neues USB-Flash-Laufwerk aus seiner Storm-Serie präsentiert, das auf die Bedürfnisse moderner Nutzer zugeschnitten ist. Dies berichtet Ixbt.com .

Dieses neue Gadget zeichnet sich für Technikbegeisterte durch seine einzigartigen universellen Eigenschaften aus. Das Gerät ist mit zwei verschiedenen Schnittstellen gleichzeitig ausgestattet — USB-A und USB Type-C Anschlüssen, was es gleichermaßen praktisch für PCs wie auch für mobile Geräte macht.

Technische Möglichkeiten und Geschwindigkeit

Nach Angaben des Herstellers arbeiten beide Anschlüsse des Sticks auf Basis des modernen USB 3.2 Gen 1 Standards. Dies ermöglicht es Benutzern, Daten mit voller Geschwindigkeit zu übertragen. Die angegebene maximale Lesegeschwindigkeit des Geräts erreicht bis zu 150 MB/s.

Dank des USB-C-Anschlusses kann der Stick ohne zusätzliche Adapter direkt an moderne Smartphones und Tablets angeschlossen werden. Dies ermöglicht eine schnelle Übertragung von großen Fotos, Videos und anderen wichtigen Dateien.

Design und Langlebigkeit

Die Abmessungen und die äußere Struktur des Geräts sind ebenfalls bemerkenswert. Das Modell Colorful OVA07 ist in einem extrem kompakten Gehäuse von nur 3,5 cm Länge gefertigt und wiegt etwa 13 Gramm. Die Gehäusekonstruktion ermöglicht eine 360-Grad-Drehung, wodurch der benötigte Anschluss sofort zugänglich ist.

Zudem rastet die Schutzkappe perfekt in einem 90-Grad-Winkel ein und schützt die Anschlüsse effektiv vor Staub, Feuchtigkeit und Kratzern. Das Gehäuse aus robustem Zinklegierungsmaterial mit Metallbeschichtung garantiert eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen tägliche Abnutzung.

Kompatibilität und Preise

Der neue Flash-Speicher arbeitet erfolgreich mit einer Vielzahl von Betriebssystemen zusammen. Er unterstützt vollständig Windows, macOS, Android, HarmonyOS und iPadOS. Er kann nicht nur an Computern und Telefonen, sondern auch an Tablets, in Autos und sogar an Fernsehern verwendet werden. Zusätzlich verfügt das Gerät über eine Ein-Tasten-Backup-Funktion für Dateien, Fotos und Videos.

Was die Marktpreise betrifft, so sind die Sticks dieser Serie je nach Kapazität wie folgt bepreist: