Colorful OVA07 vorgestellt: Dual-Interface USB-Stick

·3·Technologie
Colorful OVA07 vorgestellt: Dual-Interface USB-Stick

Eine neue kompakte Lösung für die schnelle Datenübertragung und Speicherung zwischen Geräten wurde vorgestellt. Laut Ixbt.com hat Colorful ein neues USB-Flash-Laufwerk aus seiner Storm-Serie präsentiert, das auf die Bedürfnisse moderner Nutzer zugeschnitten ist. Dies berichtet Ixbt.com .

Dieses neue Gadget zeichnet sich für Technikbegeisterte durch seine einzigartigen universellen Eigenschaften aus. Das Gerät ist mit zwei verschiedenen Schnittstellen gleichzeitig ausgestattet — USB-A und USB Type-C Anschlüssen, was es gleichermaßen praktisch für PCs wie auch für mobile Geräte macht.

Technische Möglichkeiten und Geschwindigkeit

Nach Angaben des Herstellers arbeiten beide Anschlüsse des Sticks auf Basis des modernen USB 3.2 Gen 1 Standards. Dies ermöglicht es Benutzern, Daten mit voller Geschwindigkeit zu übertragen. Die angegebene maximale Lesegeschwindigkeit des Geräts erreicht bis zu 150 MB/s.

Dank des USB-C-Anschlusses kann der Stick ohne zusätzliche Adapter direkt an moderne Smartphones und Tablets angeschlossen werden. Dies ermöglicht eine schnelle Übertragung von großen Fotos, Videos und anderen wichtigen Dateien.

Design und Langlebigkeit

Die Abmessungen und die äußere Struktur des Geräts sind ebenfalls bemerkenswert. Das Modell Colorful OVA07 ist in einem extrem kompakten Gehäuse von nur 3,5 cm Länge gefertigt und wiegt etwa 13 Gramm. Die Gehäusekonstruktion ermöglicht eine 360-Grad-Drehung, wodurch der benötigte Anschluss sofort zugänglich ist.

Zudem rastet die Schutzkappe perfekt in einem 90-Grad-Winkel ein und schützt die Anschlüsse effektiv vor Staub, Feuchtigkeit und Kratzern. Das Gehäuse aus robustem Zinklegierungsmaterial mit Metallbeschichtung garantiert eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen tägliche Abnutzung.

Kompatibilität und Preise

Der neue Flash-Speicher arbeitet erfolgreich mit einer Vielzahl von Betriebssystemen zusammen. Er unterstützt vollständig Windows, macOS, Android, HarmonyOS und iPadOS. Er kann nicht nur an Computern und Telefonen, sondern auch an Tablets, in Autos und sogar an Fernsehern verwendet werden. Zusätzlich verfügt das Gerät über eine Ein-Tasten-Backup-Funktion für Dateien, Fotos und Videos.

Was die Marktpreise betrifft, so sind die Sticks dieser Serie je nach Kapazität wie folgt bepreist:

  • 59,9 Yuan für die 32 GB Version
  • 89,9 Yuan für die 64 GB Version
  • 139,9 Yuan für die 128 GB Version

ColorfulUSB-StickUSB Type-CGadgetsTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

NASA beginnt mit der Montage der superschweren SLS-Rakete für die MondmissionNASA beginnt mit der Montage der superschweren SLS-Rakete für die MondmissionHeute, 11:25Neue Farben des Xiaomi 18 Fold Smartphones offiziell vorgestelltNeue Farben des Xiaomi 18 Fold Smartphones offiziell vorgestelltHeute, 10:55Google Pixel 11 Pro XL übertrifft seinen Vorgänger bei der AkkulaufzeitGoogle Pixel 11 Pro XL übertrifft seinen Vorgänger bei der AkkulaufzeitHeute, 10:24iPhone 18 Pro: Preisanstieg wird geringer als erwartetiPhone 18 Pro: Preisanstieg wird geringer als erwartetHeute, 09:51US-Stratosphärenballon überquert den Pazifik und liefert Internet in JapanUS-Stratosphärenballon überquert den Pazifik und liefert Internet in JapanHeute, 04:53Samsung Galaxy Watch Ultra Besitzer berichten über GehäuseablösungenSamsung Galaxy Watch Ultra Besitzer berichten über GehäuseablösungenHeute, 04:30
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Samsung veröffentlicht ein Update für das veraltete Galaxy S8 und Galaxy Note 8
Samsung veröffentlicht ein Update für das veraltete Galaxy S8 und Galaxy Note 8
Samsung Galaxy S26 Ultra Verkaufszahlen übertreffen Erwartungen
Samsung Galaxy S26 Ultra Verkaufszahlen übertreffen Erwartungen