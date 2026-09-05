Trotz einer leicht verringerten Akkukapazität hat das Google Pixel 11 Pro XL, das neueste Flaggschiff des Unternehmens, erhebliche Fortschritte bei der Energieeffizienz erzielt. Laut ixbt.com hält das neue Smartphone fast ein Drittel länger durch als sein Vorgänger und bietet den wichtigsten Konkurrenten auf dem Markt die Stirn. Dies berichtet Nachrichten quelle.

Es ist bekannt, dass einige Geräte der kürzlich vorgestellten Pixel 11-Serie mit einer etwas geringeren Akkukapazität als die Vorgängermodelle auf den Markt kamen. Tests von GSM Arena haben jedoch gezeigt, dass es den Ingenieuren gelungen ist, die Akkuleistung nicht nur zu erhalten, sondern deutlich zu verbessern. Die kompakten technologischen Lösungen führten zu unerwartet positiven Ergebnissen.

Testergebnisse und Akkukapazitäten

Zum Vergleich: Das im letzten Jahr erschienene Pixel 10 Pro XL hielt in ähnlichen Szenarien 12 Stunden und 28 Minuten durch, während das neue Pixel 11 Pro XL unter gleichen Bedingungen ganze 16 Stunden und 45 Minuten erreichte. Dies deutet auf eine Steigerung der Autonomie um etwa ein Drittel hin.

Überraschenderweise liegt die Akkukapazität des neuen Smartphones bei 5115 mAh, während das Vorjahresmodell noch 5200 mAh bot. Trotz der geringeren Akkugröße wurde dieses hohe Ergebnis durch Optimierungen im Energiemanagementsystem erreicht.

Ladegeschwindigkeit und weitere Funktionen

Neben der Autonomie wurde auch eine deutlich schnellere Ladegeschwindigkeit festgestellt. Während das Pixel 10 Pro XL in einer halben Stunde 64 Prozent erreichte, schafft das neue Flaggschiff je nach Modus in 30 Minuten 72-78 Prozent. Auch die vollständige Ladezeit hat sich verkürzt: Statt der bisherigen 1 Stunde und 22 Minuten reicht nun eine Stunde aus.

Experten bewerteten auch andere Aspekte des Geräts positiv. Dazu gehören insbesondere die hochwertigen Materialien, die exzellenten Lautsprecher und die perfekten Kameras. Obwohl die Bildschirmhelligkeit auf dem Niveau des Vorjahres geblieben ist, nimmt es weiterhin eine Spitzenposition in seiner Klasse ein.

Dennoch wird darauf hingewiesen, dass der neue Tensor G6-Prozessor weiterhin nicht vollständig mit den führenden Flaggschiff-Plattformen der Konkurrenz mithalten kann. Trotzdem zeigen die Gesamtergebnisse, dass das Google-Flaggschiff sogar eine längere Akkulaufzeit als das Samsung Galaxy S26 Ultra aufweist.

Obwohl das Gerät das iPhone 17 Pro Max noch nicht ganz eingeholt hat, ist der Abstand zwischen ihnen nicht mehr so drastisch wie im letzten Jahr. Dies zeigt, dass das Unternehmen ernsthafte Schritte zur Verbesserung seines mobilen Ökosystems unternimmt.