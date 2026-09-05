Neue Farben des Xiaomi 18 Fold Smartphones offiziell vorgestellt

Xiaomi enthüllt weiterhin wichtige Details zum Design seines kommenden faltbaren 18 Fold Smartphones vor der offiziellen Markteinführung. Laut ixbt.com hat Markenpräsident Lu Weibing zusätzlich zur bereits gezeigten roten Version zwei weitere Farbvarianten präsentiert. berichtet Ixbt.com.

Zu den neuen Farben, die vom Unternehmenschef vorgestellt wurden, gehören Schwarz sowie ein warmer Gold-Weiß-Ton. Diese Ergänzungen bieten den Nutzern einen einzigartigen Stil und visuellen Ansatz und steigern die Vorfreude auf das Marktdebüt des Geräts weiter.

Design und Farblösungen

Die neu vorgestellten Farben decken unterschiedliche ästhetische Anforderungen ab. Insbesondere die schwarze Version wirkt sehr zurückhaltend und klassisch und eignet sich für ein geschäftliches Umfeld. Lu Weibing betonte, dass dieser Farbton einen tiefen und lakonischen Charakter hat.

Die gold-weiße Version sorgt für ein weicheres und hochwertigeres Erscheinungsbild. Der Hersteller beschrieb sie als warm, ruhig und äußerst elegant und betonte, dass das Gadget auf die Bedürfnisse moderner Nutzer zugeschnitten ist.

Marktposition und Präsentationsdatum

Dieses Gerät prägt einen neuen Trend auf dem Markt für faltbare Telefone. Das Xiaomi 18 Fold ist als eine neue Art von „Mid-Format“-Gadget positioniert, das die bequeme Kompaktheit eines Standard-Smartphones mit den Vorteilen eines großen, flexiblen Bildschirms kombiniert.

Experten betonen, dass dieses Format den Nutzern zusätzlichen Komfort bei täglichen Aufgaben bietet. Die vollständigen technischen Details und die offizielle Präsentation sind für den 7. September dieses Jahres geplant, wonach seine Marktposition geklärt sein wird.