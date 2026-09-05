Pentagon stellt große Summe für KI-gesteuertes Raketensystem bereit

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Pentagon stellt große Summe für KI-gesteuertes Raketensystem bereit

Das US-Verteidigungsministerium (Pentagon) hat Palantir Technologies und Anduril Industries 192 Millionen Dollar für den Beginn der Serienproduktion des TITAN-Raketen- und Aufklärungssystems (Tactical Intelligence Targeting Access Node) der nächsten Generation bereitgestellt, das mit künstlicher Intelligenz ausgestattet ist. Laut Defense News ist dieses Projekt zentral für die Modernisierung der US-Landstreitkräfte und zielt darauf ab, Ziele auf große Distanz innerhalb von Sekunden zu identifizieren und zu vernichten.

Führung durch Palantir und Satellitenverbindung

Der Kern des militärischen Programms wurde führenden Giganten aus dem Silicon Valley im Bereich Informationstechnologie und künstliche Intelligenz anvertraut:

  • Hauptauftragnehmer mit 127 Millionen Dollar: Palantir Technologies sicherte sich den größten Teil des Auftrags im Wert von 127 Millionen Dollar. Das Unternehmen bindet zudem große Verteidigungspartner wie L3 Harris und Sierra Nevada in die Arbeiten ein;

  • Integration mit orbitalen Satelliten: Im Rahmen des Projekts wird ein völlig neues Navigationssystem entwickelt, das große Mengen an Aufklärungsdaten von Satelliten in Echtzeit verarbeitet;

  • Blitzschnelle Datenverarbeitung: Der TITAN-Komplex ermöglicht es den Streitkräften, Bilder von verschiedenen Sensoren, Drohnen und Weltraumgeräten sofort zusammenzuführen und Zielkoordinaten direkt an Angriffssysteme zu übermitteln.

Zielgeschwindigkeit und KI-Revolution

Militäranalysten bewerten diese Vereinbarung als eine neue Phase künftiger Kriege:

  • Die Zeit zur Zielerfassung verkürzt sich: Das Hauptziel des Pentagons ist es, die Zeit zwischen der Suche, Analyse und Entscheidungsfindung bei feindlichen Objekten und Ausrüstung auf ein Minimum zu reduzieren. Diese Aufgabe wird von Algorithmen und künstlicher Intelligenz übernommen;

  • Großaufträge für 2027: Diese Phase ist der Beginn des Projekts; das Pentagon plant, im Jahr 2027 weitere große Verträge für die massenhafte Lieferung dieser intelligenten Raketensysteme an die Truppen zu unterzeichnen;

  • Digitale Transformation der Bodentruppen: Der Komplex reduziert menschliche Fehler auf dem Schlachtfeld und erhöht die Effektivität von Präzisionsraketenschlägen drastisch.

Welche Risiken birgt Ihrer Meinung nach das volle Vertrauen auf KI bei der Steuerung militärischer Waffen und der Zielauswahl in der Zukunft? Werden Technologien aus dem Silicon Valley die Natur traditioneller Kriege grundlegend verändern? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

PentagonKünstliche IntelligenzTITANPalantirVerteidigungstechnologie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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