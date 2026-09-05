1-Dollar-Münze mit Donald Trump in den USA in Umlauf gebracht

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1-Dollar-Münze mit Donald Trump in den USA in Umlauf gebracht

„Trump im Geldbeutel“: Eine offizielle 1-Dollar-Münze mit dem Porträt von Donald Trump wurde in den USA in Umlauf gebracht — 250. Jahrestag der Unabhängigkeit, tägliche Einkäufe und historisches Design

Ein sensationelles Ereignis im US-Finanzsystem und der Weltnumismatik: Anlässlich des 250-jährigen Jubiläums der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten wurde offiziell eine neue 1-Dollar-Münze mit dem Konterfei von Donald Trump in Umlauf gebracht. Diese Münze ist kein limitiertes Souvenir für Sammlungen, sondern ein gesetzliches Zahlungsmittel, das die Bevölkerung im Alltag direkt für Einkäufe in Geschäften nutzen kann.

Designdetails: 1776–2026 und das Jubiläumssymbol

Die aus einer goldfarbenen Metalllegierung geprägte 1-Dollar-Münze vereint verschiedene historische und staatliche Elemente:

  • Vorderseite (Avers): In der Mitte ist das offizielle Porträt von Donald Trump abgebildet. Im oberen Bereich steht in großen Buchstaben „LIBERTY“ (Freiheit), rechts das Motto „IN GOD WE TRUST“ (Wir vertrauen auf Gott) und im unteren Bereich das Datum „1776 ~ 2026“, das ein bedeutendes Vierteljahrtausend US-Geschichte markiert.

  • Rückseite (Revers): Auf der Rückseite befindet sich das traditionelle Symbol der USA – ein stolzer Weißkopfseeleadler mit ausgebreiteten Flügeln. In der Mitte des nationalen Schildes auf der Brust des Adlers ist die große Zahl „250“ eingeprägt, die das Jubiläum der staatlichen Unabhängigkeit symbolisiert;

  • Nennwert: Entlang des Münzrandes sind die Schriftzüge „UNITED STATES OF AMERICA“ und „ONE DOLLAR“ eingraviert, was ihren Nennwert von einem US-Dollar bestätigt.

„Kein Souvenir, sondern echtes Zahlungsmittel“: Die Besonderheit des Umlaufs

Der wichtigste Aspekt der neuen Münze ist ihre vollständige Integration in das tägliche Zahlungssystem:

  • Frei verwendbar für alltägliche Einkäufe: Im Gegensatz zu vielen Gedenkmünzen kann diese Münze an jeder Verkaufsstelle, in Cafés oder für den Transport wie ein gewöhnlicher 1-Dollar-Schein frei zur Bezahlung genutzt werden;

  • 250. Jahrestag der Unabhängigkeitsfeier: Während der 250. Jahrestag der am 4. Juli 1776 verabschiedeten US-Unabhängigkeitserklärung landesweit gefeiert wird, ist diese Münze zu einem der sichtbarsten materiellen Symbole dieses historischen Ereignisses geworden;

  • Aufregung unter Numismatikern: Obwohl sie für den täglichen Umlauf bestimmt ist, zeigen Münzsammler und Analysten weltweit bereits großes Interesse daran, diese Münzen zu horten und in ihre Sammlungen aufzunehmen.

Was halten Sie davon, politische Persönlichkeiten auf Münzen des täglichen Zahlungsverkehrs abzubilden? Glauben Sie, dass diese 1-Dollar-Münze in einigen Jahren auf dem Sammlermarkt ein Vielfaches ihres Nennwerts wert sein wird? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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