NASA beginnt mit der Montage der superschweren SLS-Rakete für die Mondmission

Die US-Raumfahrtbehörde NASA setzt im Montagegebäude des Kennedy Space Center die Installation der beiden Feststoffraketen-Booster für die superschwere SLS-Rakete, die für das nächste Mondprogramm vorgesehen ist, intensiv fort. Wie Ixbt.com berichtet, ist dieser bedeutende technologische Prozess einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg der Menschheit zur Rückkehr auf den Erdtrabanten und sichert den Erfolg künftiger Raumflüge. Dies berichtet Ixbt.com .

Nach Angaben von Experten entspricht die Höhe jedes montierten Boosters etwa einem 17-stöckigen Gebäude. Jeder von ihnen wiegt fast 726 Tonnen und ist in der Lage, während des Starts einen gewaltigen Schub von bis zu 1633 Tonnen zu erzeugen. Die Segmente dieser riesigen Elemente wurden im Sommer dieses Jahres speziell aus Utah geliefert.

Bedeutung der Raketenkonstruktion

Bei der Weltraumforschung spielen diese Booster eine entscheidende Rolle. Insbesondere in den ersten Sekunden des Raketenaufstiegs liefern sie mehr als 75 Prozent des gesamten SLS-Schubs. Sobald alle technischen Phasen abgeschlossen sind, werden diese leistungsstarken Aggregate mit den restlichen Teilen der Trägerrakete verbunden.

Das fertiggestellte riesige System soll im Rahmen des nächsten von der NASA durchgeführten Mondprogramms das Orion-Raumschiff ins All befördern. Es ist erwähnenswert, dass die Pläne für dieses groß angelegte Artemis-Programm in letzter Zeit erheblichen Änderungen unterzogen wurden und schrittweise umgesetzt werden.

Änderungen im Artemis-Programm

Nach neuen Plänen wurde die Artemis III-Mission nun in einen Testflug in der Erdumlaufbahn umgewandelt. NASA-Experten planen, in dieser Phase die Annäherungs- und Andockprozesse des Orion-Raumschiffs sowie dessen Lebenserhaltungssysteme in Verbindung mit kommerziell betriebenen Landefahrzeugen zu testen.

Die bei diesen Tests gewonnenen praktischen Daten dienen als solides Fundament für die Durchführung komplexerer Aufgaben in der Zukunft. Insbesondere die gesammelten Erfahrungen werden ein Schlüsselfaktor bei der Vorbereitung der Artemis IV-Mission sein.

Gemäß den geplanten Zeitplänen ist die Landung von Astronauten auf der Mondoberfläche im Rahmen von Artemis IV für das Jahr 2028 vorgesehen. Die laufenden Ingenieurarbeiten und technischen Tests zielen darauf ab, eine neue Ära der menschlichen Weltraumforschung erfolgreich einzuleiten.