Das US-Verteidigungsministerium versuchte, ein neues Verfahren zur Feststellung von Testosteronmangel bei Militärangehörigen ab 30 Jahren einzuführen. Doch nur einen Tag nach Veröffentlichung des Dokuments hob das Pentagon die neue klinische Richtlinie vorübergehend auf.

Das Thema löste eine breitere Debatte aus als eine bloße medizinische Untersuchung: Das Pentagon wollte durch die Identifizierung hormoneller Probleme die Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit der Soldaten verbessern.

Welche Änderungen wollte das Pentagon einführen?

Gemäß der neuen Regelung sollten aktive Militärangehörige und Reservisten ab 30 Jahren im Rahmen ihrer jährlichen medizinischen Untersuchung auf Testosteronmangel getestet werden.

Militärangehörige unter 30 Jahren sollten die Möglichkeit haben, sich freiwillig testen zu lassen.

Das Pentagon präsentierte diese Initiative als Maßnahme zur Verbesserung der Gesundheit, körperlichen Fitness und Dienstleistung der Soldaten.

Warum ausgerechnet Testosteron?

Testosteron ist an einer Reihe wichtiger Körperprozesse beteiligt. Ein Mangel kann in einigen Fällen mit Müdigkeit, Muskelabbau und anderen Veränderungen einhergehen.

Das Ziel des Pentagons war es, potenzielle hormonelle Probleme frühzeitig zu erkennen und bei Bedarf medizinische Hilfe zu leisten.

Warum sorgte diese Entscheidung für Kontroversen?

Die neue Politik wurde von medizinischen Experten nicht einhellig unterstützt.

Einige Fachleute bezweifelten, dass es genügend wissenschaftliche Belege gibt, um routinemäßig alle Militärangehörigen über 30 auf Testosteronmangel zu untersuchen. Experten aus der Endokrinologie betonten zudem, dass es keine ausreichenden Beweise für ein bevölkerungsweites Screening gibt.

Fachleutewiesen zudem auf die Risiken hin, die mit einer Testosterontherapie ohne medizinische Notwendigkeit verbunden sind.

Aktueller Stand: Dokument vorübergehend zurückgezogen

Das Pentagon hatte die neue klinische Richtlinie am 2. September angekündigt. Doch am 3. September wurde das Dokument von der Website entfernt.

US-Behörden teilten mit, dass das Dokument zur Überarbeitung vorübergehend zurückgezogen wurde. Gleichzeitig wurde erklärt, dass die bisherige vorläufige Richtlinie weiterhin in Kraft bleibt.

Die Meldung, dass „das Pentagon ein obligatorisches Testosteron-Screening für Militärangehörige über 30 eingeführt hat“, spiegelt zwar die Entscheidung vom 2. September wider, doch die nachfolgende Änderung vom 3. September muss ebenfalls berücksichtigt werden.

Was ist das Ergebnis?

Das Hauptziel des Pentagons ist die langfristige Verbesserung der Gesundheit und Einsatzbereitschaft der Soldaten durch die frühzeitige Erkennung potenzieller hormoneller und energetischer Probleme.

Die endgültige Form der neuen klinischen Richtlinie wird jedoch noch überarbeitet. Das Pentagon hat angekündigt, das finale Dokument zu aktualisieren und erneut vorzulegen.

Der wichtigste Aspekt des Vorfalls ist also nicht nur die Einführung des Testosteron-Tests, sondern die Tatsache, dass das Pentagon die neue klinische Richtlinie weniger als 24 Stunden nach der Ankündigung vorübergehend zurückgezogen hat.