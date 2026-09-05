Tecno präsentiert das weltweit erste echte Full-Screen-Smartphone

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Tecno präsentiert das weltweit erste echte Full-Screen-Smartphone

Auf der IFA 2026 in Berlin wurde ein neues Gerät vorgestellt, das die Tech-Welt in Staunen versetzt. Laut GSMArena und dem bekannten Insider Ice Universe hat Tecno sein erstes Konzept-Smartphone mit einem komplett rahmenlosen Display präsentiert. Das Gerät ist wegweisend, da es einen Blick auf die Zukunft der Mobiltechnologie ermöglicht. Dies berichtet Ixbt.com .

Der Hersteller erreichte dieses ungewöhnliche Design durch eine spezielle Schutzglaskonstruktion und eine grundlegend überarbeitete interne Struktur des Displaymoduls. Experten sind der Meinung, dass das vollständige Verschwinden der Ränder das Nutzererlebnis radikal verändern wird und den Eindruck vermittelt, direkt mit einer futuristischen Schnittstelle zu interagieren.

Die Geheimnisse der Konstruktion

Bei genauerer Betrachtung stellte sich jedoch heraus, dass das Konzept nicht tatsächlich komplett rahmenlos ist. In Wahrheit ist der schwarze Rand des Panels nicht verschwunden, sondern wurde von den Tecno-Ingenieuren geschickt unter optischen und strukturellen Elementen verborgen. Hierfür wurde ein spezielles zweischichtiges Schutzglas verwendet, dessen unterer Teil den Gehäuserahmen umschließt.

Das Ergebnis ist, dass das Bild bei direkter Draufsicht bis an die Metallkanten zu reichen scheint. GSMArena berichtet, dass sich auch der Montageprozess für ein solches komplexes Design vom Standard unterscheidet. Insbesondere wurde ein speziell entwickelter Schmelzklebstoff verwendet, um die zweite Schicht des Schutzglases perfekt zu fixieren.

Technische Möglichkeiten und aufgetretene Herausforderungen

Zum Vergleich: Während der Rahmen des iPhone 17 Pro Max etwa 1,36 mm misst, ist dieser Wert beim Tecno-Konzept visuell auf Null reduziert. Das Gerät ist mit einem großen 6,78-Zoll AMOLED-Display mit 1,5K-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 144 Hz ausgestattet. In Bezug auf Optik und interne Plattform ähnelt dieser Prototyp stark dem zuvor vorgestellten Tecno Camon Slim.

Gleichzeitig brachte das Fehlen der Ränder ein spezifisches Problem mit sich. Es wurde festgestellt, dass die Finger des Nutzers beim Halten des Geräts häufig die Displayoberfläche berühren. Um diesen Nachteil zu beheben, mussten die Ingenieure die Algorithmen zur Berührungserkennung sowie die Interface-Elemente von Grund auf neu entwickeln, um versehentliche Eingaben zu verhindern.

TecnoKonzept-SmartphoneIFA 2026MobiltechnologieAMOLED-Display
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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