Die militärischen Aktionen Irans im Nahen Osten haben eine beispiellose Krise in der Logistik der US-Marine ausgelöst – einen wahren „logistischen Albtraum“. Dies berichtete die einflussreiche The New York Times in ihrer analytischen Untersuchung. Nach der gezielten Attacke auf wichtige Stützpunkte sind zehntausende amerikanische Soldaten gezwungen, auf dem offenen Ozean unter extrem gefährlichen und harten Bedingungen zu überleben.

Der Zusammenbruch der riesigen Armada und des Stützpunkts in Bahrain

Die im Nahen Osten konzentrierte amerikanische Militärgruppe benötigt täglich kolossale Ressourcen:

Zusammensetzung der Gruppe: Insgesamt 20 Kriegsschiffe, darunter zwei riesige Flugzeugträger und 12 Zerstörer, sowie fast 20.000 Matrosen und Marineinfanteristen;

Ressourcenbedarf: Um die Kampfbereitschaft der Armada aufrechtzuerhalten, werden täglich mehr als 420.000 Essensrationen und etwa 8 Millionen Gallonen Treibstoff benötigt;

Schlag gegen die Logistikbasis in Bahrain: Am 28. Februar 2026 griff der Iran ein wichtiges US-Logistikzentrum in Bahrain an. Infolgedessen wurden das Hauptquartier der 5. Flotte, Waffenlager, Kasernen und Versorgungseinrichtungen schwer beschädigt;

Häfen in Gefahr: Alle anderen alternativen Häfen in der Region, die Flugzeugträger und Versorgungsschiffe aufnehmen könnten, bleiben Ziele für iranische Raketen und Kampfdrohnen, was ihre Nutzung nahezu unmöglich macht.

Gefährliche Operationen auf hoher See und Versorgung über tausende Meilen

Ohne ihre Stützpunkte ist die US-Marine zu extrem riskanten Methoden auf offenem Wasser übergegangen:

Betankung im Abstand von 45 Metern: Treibstoffbetankung und Frachtübergaben finden nun direkt auf dem offenen Ozean statt. Die Schiffe sind gezwungen, komplexe und gefährliche Operationen alle 5–6 Tage zu wiederholen, während sie in einem Abstand von nur 45 Metern nebeneinander fahren;

Versorgungswege von 2.200 und 3.700 Meilen: Die Lieferkette hat sich über tausende Meilen erstreckt. Der Hauptfrachtstrom wird von Diego Garcia im Indischen Ozean (ca. 2.200 Meilen) umgeleitet. Alternativ wird eine riesige 3.700-Meilen-Route durch die Straße von Malakka bis Singapur in Betracht gezogen.

Die „Abraham Lincoln“-Krise: 9 Monate ohne Hafen und der psychische Zusammenbruch der Besatzung

Schwere logistische Störungen belasten die militärische Ausrüstung und die Gesundheit des Personals massiv:

9 Monate ohne Landgang: Der US-Flugzeugträger „Abraham Lincoln“ verbrachte fast 9 Monate auf See, ohne einen einzigen Hafen anzulaufen;

Alltags- und psychische Krise: Aufgrund von Wassermangel, defekten Sanitäranlagen und schwindenden Lebensmittelvorräten auf den Schiffen ist die Moral der Matrosen drastisch gesunken;

Endlose Ungewissheit: Die New York Times stellt fest, dass es kein klares Enddatum für die Militärmission gibt und die übermäßig langen Einsätze die Besatzungen körperlich und geistig völlig erschöpfen.

Glauben Sie, dass die US-Flotte unter solch schweren Versorgungskrisen und psychischem Druck ihre Dominanz im Nahen Osten lange halten kann, oder wird Washington gezwungen sein, seine Strategie zu ändern und die Truppen abzuziehen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!