Mitarbeiterin nach erzwungenen 200 Kniebeugen am Arbeitsplatz im Krankenhaus

Eine 29-jährige Frau in China wurde ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem ihr Vorgesetzter sie gezwungen hatte, 200 Kniebeugen zu machen, weil sie ihre Arbeitsvorgaben nicht erfüllt hatte. Bei ihr wurde Rhabdomyolyse diagnostiziert, eine potenziell lebensbedrohliche Erkrankung.

Die Frau namens Yang begann im Juni als Finanzberaterin bei einem Kreditunternehmen in Hangzhou im Osten Chinas zu arbeiten. Ihr monatliches Gehalt betrug 4.500 Yuan, etwa 490 Pfund.

Die Stelle umfasste Telefonmarketing, wobei die Mitarbeiter täglich 200 Anrufe tätigen, einen Kunden einladen und einen weiteren potenziellen Kunden für eine Zusammenarbeit gewinnen mussten.

Am 28. Juli konnte Yang zwei ihrer Ziele nicht erreichen. Daraufhin ordnete ihr Manager namens Zhang als Strafe 200 Kniebeugen an. Sie hatte auch die Möglichkeit, für jede verpasste Aufgabe eine Geldstrafe von 50 Yuan zu zahlen.

„Ich habe kein Geld“, sagte Yang, als sie erklärte, warum sie sich für die Übung entschied.

Sie filmte sich bei der Bestrafung als Beweis für ihren Manager. Yang absolvierte die 200 Kniebeugen in mehreren Sätzen rund um das Bürogebäude. Nach den letzten Wiederholungen hatte sie jedoch starke Schmerzen in den Beinen, sodass sie kaum noch stehen oder gehen konnte.

Yang berichtete von starken Schmerzen in den Beinen, suchte aber nicht sofort einen Arzt auf, da sie sich die Behandlung nicht leisten konnte.

Später ging die Frau ins Krankenhaus, wo Rhabdomyolyse diagnostiziert wurde. Dies ist ein ernster Zustand, der durch den schnellen Abbau von geschädigtem Muskelgewebe verursacht wird und in einigen Fällen lebensbedrohlich sein kann.

Yangs Kreatinkinase-Wert erreichte etwa 160.000 U/L, ein extrem hoher Wert, der auf schwere Muskelschäden hindeutet. Glücklicherweise entwickelte sie kein Nierenversagen. Die Ärzte rieten ihr, sich auszuruhen und anstrengende körperliche Betätigung zu vermeiden.

Yang gab etwa 1.400 Yuan (150 Pfund) für die Behandlung aus. Aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme konnte sie nicht weiterarbeiten und kündigte bei dem Unternehmen.

Sie forderte das Unternehmen auf, ihre medizinischen und Transportkosten zu decken sowie eine Entschädigung in Höhe von 15.000 Yuan (etwa 1.640 Pfund) zu zahlen.

Manager Zhang wies ihre Forderungen jedoch zurück. Gleichzeitig gab er zu, dass er wusste, dass körperliche Bestrafung von Mitarbeitern gegen das Arbeitsrecht verstößt.

„Ich weiß, dass dies gegen das Arbeitsrecht verstößt“, sagte Zhang. Er argumentierte, dass Vertriebsunternehmen Druck auf Mitarbeiter ausüben müssten, um Geld zu verdienen.

Yang hat den Vorfall bei der Arbeitsaufsichtsbehörde gemeldet. Die Behörden kündigten an, dass eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet werde.