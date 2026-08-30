Chamene'i richtet wichtigen Appell an muslimische Staaten

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Chamene'i richtet wichtigen Appell an muslimische Staaten

Der oberste Führer des Iran, Mojtaba Chamene'i, hat die muslimischen Staaten zur Einheit und zur Stärkung der Zusammenarbeit aufgerufen. Er betonte, dass es insbesondere zwischen den Ländern Westasiens und des Persischen Golfs eine engere Solidarität geben müsse. Dies wurde in seiner schriftlichen Botschaft anlässlich der Woche der islamischen Einheit erklärt.

Chamene'is Erklärung fällt in eine Zeit anhaltender Spannungen in der Region im Zusammenhang mit den USA und Israel.

Was schlägt Chamene'i vor?

Der iranische Führer betonte die Notwendigkeit, Einheit, Freundschaft und Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zwischen den muslimischen Ländern zu stärken.

In seiner Botschaft wurden insbesondere folgende Bereiche hervorgehoben:

  • Stärkung der Einheit zwischen muslimischen Staaten;

  • Entwicklung der gegenseitigen Zusammenarbeit;

  • Zusammenarbeit im Bereich der gegenseitigen Verteidigung zwischen den Staaten;

  • Verhinderung von Spaltungen innerhalb der muslimischen Gemeinschaft.

«Muslime Spaltung unter ihnen dient den Interessen der Feinde», bemerkte Chamene'i.

Scharfe Erklärung gegen die USA und Israel

Chamene'i bezeichnete die USA und Israel als die Hauptfeinde der muslimischen Einheit und Freundschaft.

Er sagte, das Problem beschränke sich nicht nur auf den Iran oder seine regionalen Verbündeten, sondern betreffe die gesamte muslimische Welt.

Chamene'i rief insbesondere die Staats- und Regierungschefs der Golfstaaten dazu auf, gemeinsam gegen äußeren Druck vorzugehen.

Auch die Palästina-Frage wurde angesprochen

Der iranische Führer ging in seiner Botschaft auch auf die Palästina-Frage ein. Er warf die Frage auf, ob die Palästinenser so hilflos wären, wenn die muslimischen Staaten vereint wären.

Diese Erklärung erfolgte vor dem Hintergrund langjähriger regionaler Konflikte.

Warum wurde diese Erklärung jetzt abgegeben?

Die Botschaft wurde anlässlich der Woche der islamischen Einheit veröffentlicht. Gleichzeitig wird sie als eine der ersten größeren öffentlichen Erklärungen Chamene'is nach Berichten über seine Verletzung bei Angriffen der USA und Israels gewertet.

Derzeit halten die Konfrontationen zwischen dem Iran und den USA, Sanktionen sowie die Lage rund um den Persischen Golf die politische Spannung in der Region aufrecht.

Das Hauptziel ist die Annäherung der muslimischen Staaten

Die Kernidee von Chamene'is Botschaft ist die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen muslimischen Staaten und das gemeinsame Handeln gegen äußeren Druck.

Seine scharfen Äußerungen gegen die USA und Israel haben jedoch inmitten bestehender geopolitischer Konflikte erneut die internationale Aufmerksamkeit auf die Position Teherans gelenkt.

Der iranische Führer rief die muslimischen Staaten zur Einheit auf – nun bleibt die Hauptfrage, wie dieser Appell politisch in der Region nachhallen wird.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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