Gewöhnliches Bleichmittel verdoppelt die Kapazität von Salz-Batterien

·2·Technologie
Gewöhnliches Bleichmittel verdoppelt die Kapazität von Salz-Batterien

Wissenschaftler des Oak Ridge National Laboratory (ORNL) des US-Energieministeriums haben es geschafft, den Ansatz zur Herstellung von Salzwasser-Batterien grundlegend zu verändern. Während der Forschung wurde eine unerwartete Nebenreaktion zum Hauptvorteil der neuen Generation von Stromquellen und brachte deren Leistung auf das Niveau von Lithium-Ionen-Batterien. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com entdeckte der Postdoc Vuseok Go während seiner Forschung, dass sich vor der langsamen Sauerstoffreaktion an der Batteriekathode Natriumhypochlorit — ein gewöhnliches Haushaltsbleichmittel — bildet. Nachdem die Wissenschaftler bemerkt hatten, dass diese Verbindung dem System eine höhere Spannung verleiht, führten sie ein Experiment durch.

Die Zugabe von nur 5 Prozent Bleichmittel zum System veränderte den gesamten Prozess grundlegend. Danach verlagerte sich die Redoxreaktion auf ein Hypochlorit/Chlorid-Paar, das vollständig in der flüssigen Phase abläuft. Dieser Prozess sorgte für eine kontinuierliche Ionen-Zirkulation während des Lade- und Entladevorgangs.

Hauptvorteile der Technologie

Dank dieses innovativen Ansatzes wurde der problematische Flüssig-Gas-Phasenübergang in herkömmlichen Batterien vollständig eliminiert. Infolgedessen entfiel die Notwendigkeit für teure Katalysatoren, der Innenwiderstand der Batterie sank drastisch und ihre Spitzenkapazität stieg um mehr als das Doppelte.

Obwohl Salz-Batterien schwerer und sperriger als Lithium-Ionen-Analoga sind, sind sie für Smartphones oder Elektroautos nicht geeignet. Für stationäre Netzspeichersysteme, bei denen das Gewicht keine Rolle spielt, sind diese Technologien jedoch ein echter Gewinn.

Sicherheit und zukünftige Richtungen

Das interne Flüssigkeitskühlsystem auf Basis von Salzelektrolyten schließt das für Lithium-Ionen-Batterien typische Risiko katastrophaler Brände vollständig aus. Es ist bekannt, dass bei herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien eine enorme Energiemenge für die obligatorische Kühlung aufgewendet wird, um Brände zu verhindern.

Derzeit arbeitet das Startup Coulomb Technology aktiv an der Kommerzialisierung dieser Technologie. Es ist geplant, diese Entwicklung zur Bereitstellung von Notstrom für große Rechenzentren und Basisstationen von Stromnetzen einzusetzen.

Darüber hinaus wird die Möglichkeit geprüft, diese Technologie auf Containerschiffen auf den Ozeanen einzusetzen. Da Schiffe genau von dieser Art von Umgebung umgeben sind, bietet dies die günstigsten Bedingungen für den Betrieb der neuen Batterietypen.

TechnologieBatterieBleichmittelEnergieWissenschaft
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Apple könnte unerwarteten Namen für sein faltbares Smartphone wählenApple könnte unerwarteten Namen für sein faltbares Smartphone wählenHeute, 13:25Aigo PL10 vorgestellt: Neuer USB-Stick mit Lightning- und USB-C-AnschlussAigo PL10 vorgestellt: Neuer USB-Stick mit Lightning- und USB-C-AnschlussHeute, 12:56Huawei Pura X View Smartphone kommt am 10. September in den HandelHuawei Pura X View Smartphone kommt am 10. September in den HandelHeute, 12:26Vivo X500 Flaggschiff-Serie in China zur Vorbestellung freigegebenVivo X500 Flaggschiff-Serie in China zur Vorbestellung freigegebenHeute, 11:23OpenAI KI-Agenten beim Aufbau eines vernetzten Netzwerks im Internet entdecktOpenAI KI-Agenten beim Aufbau eines vernetzten Netzwerks im Internet entdecktHeute, 10:59Xiaomi 18 Fold und Pad 9 Pro Max werden exklusiv auf dem chinesischen Markt verkauftXiaomi 18 Fold und Pad 9 Pro Max werden exklusiv auf dem chinesischen Markt verkauftHeute, 03:22
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Samsung veröffentlicht ein Update für das veraltete Galaxy S8 und Galaxy Note 8
Samsung veröffentlicht ein Update für das veraltete Galaxy S8 und Galaxy Note 8
Samsung Galaxy S26 Ultra Verkaufszahlen übertreffen Erwartungen
Samsung Galaxy S26 Ultra Verkaufszahlen übertreffen Erwartungen