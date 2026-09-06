Gewöhnliches Bleichmittel verdoppelt die Kapazität von Salz-Batterien

Wissenschaftler des Oak Ridge National Laboratory (ORNL) des US-Energieministeriums haben es geschafft, den Ansatz zur Herstellung von Salzwasser-Batterien grundlegend zu verändern. Während der Forschung wurde eine unerwartete Nebenreaktion zum Hauptvorteil der neuen Generation von Stromquellen und brachte deren Leistung auf das Niveau von Lithium-Ionen-Batterien. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com entdeckte der Postdoc Vuseok Go während seiner Forschung, dass sich vor der langsamen Sauerstoffreaktion an der Batteriekathode Natriumhypochlorit — ein gewöhnliches Haushaltsbleichmittel — bildet. Nachdem die Wissenschaftler bemerkt hatten, dass diese Verbindung dem System eine höhere Spannung verleiht, führten sie ein Experiment durch.

Die Zugabe von nur 5 Prozent Bleichmittel zum System veränderte den gesamten Prozess grundlegend. Danach verlagerte sich die Redoxreaktion auf ein Hypochlorit/Chlorid-Paar, das vollständig in der flüssigen Phase abläuft. Dieser Prozess sorgte für eine kontinuierliche Ionen-Zirkulation während des Lade- und Entladevorgangs.

Hauptvorteile der Technologie

Dank dieses innovativen Ansatzes wurde der problematische Flüssig-Gas-Phasenübergang in herkömmlichen Batterien vollständig eliminiert. Infolgedessen entfiel die Notwendigkeit für teure Katalysatoren, der Innenwiderstand der Batterie sank drastisch und ihre Spitzenkapazität stieg um mehr als das Doppelte.

Obwohl Salz-Batterien schwerer und sperriger als Lithium-Ionen-Analoga sind, sind sie für Smartphones oder Elektroautos nicht geeignet. Für stationäre Netzspeichersysteme, bei denen das Gewicht keine Rolle spielt, sind diese Technologien jedoch ein echter Gewinn.

Sicherheit und zukünftige Richtungen

Das interne Flüssigkeitskühlsystem auf Basis von Salzelektrolyten schließt das für Lithium-Ionen-Batterien typische Risiko katastrophaler Brände vollständig aus. Es ist bekannt, dass bei herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien eine enorme Energiemenge für die obligatorische Kühlung aufgewendet wird, um Brände zu verhindern.

Derzeit arbeitet das Startup Coulomb Technology aktiv an der Kommerzialisierung dieser Technologie. Es ist geplant, diese Entwicklung zur Bereitstellung von Notstrom für große Rechenzentren und Basisstationen von Stromnetzen einzusetzen.

Darüber hinaus wird die Möglichkeit geprüft, diese Technologie auf Containerschiffen auf den Ozeanen einzusetzen. Da Schiffe genau von dieser Art von Umgebung umgeben sind, bietet dies die günstigsten Bedingungen für den Betrieb der neuen Batterietypen.