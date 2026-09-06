Apple könnte unerwarteten Namen für sein faltbares Smartphone wählen

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Apple könnte unerwarteten Namen für sein faltbares Smartphone wählen

Neue Details zum ersten faltbaren Smartphone von Apple, das in der Tech-Welt für hitzige Diskussionen sorgt, wurden veröffentlicht. Laut Macrumors könnte das lang erwartete Gadget nicht wie bisher vermutet iPhone Fold oder iPhone Ultra heißen, sondern einen völlig anderen Namen tragen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Derzeit äußern Insider und Analysten unterschiedliche Meinungen zum endgültigen Namen des Geräts. Erste Informationen deuteten darauf hin, dass das faltbare Gerät als iPhone Fold oder iPhone Ultra auf den Markt kommen würde. Jüngste Diskussionen zeigen jedoch, dass auch die Bezeichnung iPhone Duo ernsthaft in Betracht gezogen wird.

Historische Namen und ihre Einzigartigkeit

Es ist bekannt, dass Apple in der Vergangenheit bereits ähnliche Markennamen verwendet hat. Insbesondere führte das Unternehmen in den 1990er Jahren eine Laptop-Serie namens PowerBook Duo ein. Zudem ist vielen der Name MagSafe Duo für ein kabelloses Ladegerät bestens bekannt.

Dennoch könnte die Tatsache, dass das Wort Duo eine eigene Geschichte auf dem Technologiemarkt hat, die Namenswahl etwas verkomplizieren. So nannte Microsoft sein Dual-Screen-Gadget Surface Duo, während Intel die Bezeichnungen Core Duo und Core 2 Duo für seine berühmten Prozessoren erfolgreich einsetzte.

Diskussionen hinter den Kulissen und Erwartungen

Laut dem Bloomberg-Reporter Mark Gurman werden im internen Team von Apple ebenfalls verschiedene Namen für das faltbare Smartphone verwendet. Während einige Mitarbeiter es weiterhin als iPhone Ultra bezeichnen, hatten andere Quellen zuvor behauptet, dass genau dieser Name offiziell bestätigt werden würde.

Bisher bleibt es ein Geheimnis, welchen Namen die Apple-Führung für diese neue Art von Gerät bevorzugen wird. Marktexperten und Millionen von Fans warten mit großem Interesse auf die Präsentation des Unternehmens, da der Erfolg eines solchen innovativen Produkts auf dem Markt auch von seinem Namen und der Markenstrategie abhängt.

Derzeit richtet sich alle Aufmerksamkeit auf die bevorstehenden Präsentationsveranstaltungen, bei denen geklärt wird, unter welchem Namen Apple sein faltbares Smartphone vorstellen wird. Neben den technischen Möglichkeiten des Geräts ist auch sein Markenname bereits zu einer der wichtigsten Nachrichten in der Technologiewelt geworden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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