Huawei Pura X View Smartphone kommt am 10. September in den Handel

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Huawei Pura X View Smartphone kommt am 10. September in den Handel

Huawei hat offiziell das Veröffentlichungsdatum für eines seiner am meisten erwarteten Geräte bekannt gegeben: das Huawei Pura X View Smartphone. Laut ixbt.com soll dieses einzigartige Gadget, das mit einem markanten Breitbildschirm und einem riesigen Akku ausgestattet ist, am 10. September dieses Jahres in den Handel kommen. Diese Einführung hat in der Technologiewelt großes Interesse geweckt und deutet auf neue Trends auf dem Mobilfunkmarkt hin. Dies berichtet Nachrichten von

Ixbt.com.

Die öffentliche Vorstellung des Geräts fällt mit einer großen Präsentationsveranstaltung am 7. September zusammen. He Gang, Leiter des Consumer-Geschäfts von Huawei, bestätigte, dass das Pura X View Smartphone im Rahmen der Veranstaltung, die dem Mate XT 2 gewidmet ist, erneut präsentiert wird. Dieser Ansatz zeigt die Strategie des Unternehmens, seine Flaggschiff-Innovationen einem breiten Publikum gleichzeitig vorzustellen.

Einzigartige technische Spezifikationen und Design

Experten und Insider betonen, dass es auf dem Markt kein anderes Smartphone in diesem Format gibt. Bereits Ende August hatte Huawei einen ersten Blick auf dieses Modell gewährt und Informationen über das ungewöhnlich breite Gehäuse, die Farbpalette und das Betriebssystem bereitgestellt.

Das Gerät verfügt über ultradünne Ränder und ist mit einem 6,39-Zoll-Breitbildschirm ausgestattet. Zudem läuft das Gadget auf dem modernen und sicheren Betriebssystem HarmonyOS 7.0. Einer der bemerkenswertesten Aspekte ist der 7000 mAh starke Akku, der den Nutzern eine lange Autonomie bietet.

Details zur erwarteten Präsentation

Laut Informationen des bekannten Insiders mit dem Spitznamen SuperDimensional beginnt der erste Verkauf des Geräts in sehr kurzer Zeit. Bisher bleiben die wichtigsten technischen Parameter des Huawei Pura X View, einschließlich des Prozessors und der Kamerafunktionen, ein Geheimnis.

HuaweiPura X ViewSmartphoneHarmonyOSTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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