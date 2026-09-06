In der Nacht zum 6. September erlebte die russische Region Rostow einen beispiellosen, massiven und zerstörerischen Luftangriff. Obwohl die Luftabwehr fast 30 unbemannte Luftfahrzeuge (Drohnen) über der Region abwehrte, erlitten Wohngebiete in Rostow am Don schwere Schäden. Nach dem Einsturz von oberen Stockwerken und Dächern von Mehrfamilienhäusern wurden Bewohner evakuiert und ein Kind mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Stadtverwaltung rief umgehend den Notstand für die betroffenen Gebiete aus.

Zerstörung in Wohngebäuden: Kind verletzt und Evakuierungen

Nach den nächtlichen Explosionen wurden im Stadtgebiet schwere Schäden verzeichnet:

Zerstörungen im Bezirk Sowjetski: Regionalgouverneur Juri Sljusar teilte mit, dass zwei mehrstöckige Wohngebäude im Bezirk schwer beschädigt wurden – bei einem Haus wurden die oberen Stockwerke zerstört, beim zweiten Gebäude wurden das Dach und alle Fenster zertrümmert.

Hospitalisiertes Kind: Ein Minderjähriger, der sich während des Angriffs im Haus befand, erlitt schwere Verletzungen und wurde sofort hospitalisiert; Ärzte leisten die notwendige Hilfe, um sein Leben zu retten.

Bezirk Leninski und Notstand: Auch im Bezirk Leninski gingen Fenster von Wohngebäuden und Wohnungen zu Bruch. Die Regierung rief im Umkreis der beschädigten Gebäude den lokalen Notstand aus und brachte die Bewohner in Sicherheit.

30 Drohnenangriffe und Schäden in der gesamten Region

Die Luftangriffe beschränkten sich nicht nur auf das Verwaltungszentrum:

Eine schwere Nacht für die Luftabwehr: Die Luftabwehrsysteme schossen über dreißig Ziele in den Bezirken Rostow, Bataisk, Matwejewo-Kurgan, Mjasnikowski, Asow, Millerowo und Tschertkowski ab.

Brände in Asow und Bataisk: Im Bezirk Asow wurden Fassaden und Fenster von vier Privathäusern zerstört, und es kam zu starken Bränden in trockenem Gras; in den Bezirken Bataisk und Mjasnikowski wurden Dächer von Gebäuden in Kleingartenanlagen beschädigt.

Mobilisierung der Rettungsdienste: In allen Gebieten sind Rettungskräfte und Notfallteams im Einsatz, um Drohnentrümmer zu beseitigen und Brände zu löschen.

Logistische Lähmung: Lokomotive beschädigt, 7 Züge verspätet

Die Folgen des Angriffs trafen auch das regionale Verkehrssystem schwer:

Notfall auf der Eisenbahn: Im Bezirk Tschertkowski beschädigte eine abgestürzte Drohne direkt eine Eisenbahnlokomotive.

Zugverkehr unterbrochen: Aufgrund dieses Infrastrukturschadens wurde der Bahnverkehr gestört, und die Fahrpläne von mindestens sieben Personen- und Güterzügen wurden beeinträchtigt und gestoppt.

Glauben Sie, dass diese massiven nächtlichen Drohnenangriffe auf Grenzregionen und strategische Transportlogistik darauf hindeuten, dass der Konflikt in eine neue und gefährlichere Phase eintritt? Wie effektiv sind die Sicherheitsmaßnahmen in den russischen Regionen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!