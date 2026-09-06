Xiaomi 18 Fold und Pad 9 Pro Max werden exklusiv auf dem chinesischen Markt verkauft

Der chinesische Technologieriese Xiaomi plant, seine neuen Flaggschiff-Geräte — das faltbare Smartphone Xiaomi 18 Fold und das Tablet Xiaomi Pad 9 Pro Max — ausschließlich auf dem heimischen Markt zu verkaufen. Laut ixbt.com werden diese Gadgets nicht auf dem globalen Markt erscheinen und ihr Verkauf wird auf das Gebiet Chinas beschränkt bleiben. Dies berichtet Ixbt.com .

Diese Entscheidung wurde anhand der Software-Codes des Unternehmens bekannt. Experten, die die Codes des HyperOS 4-Systems analysierten, stellten fest, dass die Geräte der neuen Generation speziell für Verbraucher in dem asiatischen Land bestimmt sind. Dies zeigt, dass die Marke Xiaomi ihrer Strategie treu bleibt, ihre fortschrittlichen Entwicklungen zunächst auf dem Heimatmarkt zu testen.

Neuer Prozessor und Flaggschiff-Funktionen

Eines der Hauptmerkmale dieser Geräte sind die darin verwendeten Spezialchips. Berichten zufolge werden die neuen Geräte auf der Basis des unternehmenseigenen Xiaomi Xring O3 SoC (System-on-a-Chip) der neuen Generation laufen. Ein ähnlicher Ansatz wurde bereits beim XRING O1-Prozessor verfolgt, und Xiaomi präsentiert seine kundenspezifischen Prozessoren weiterhin nur in begrenztem Umfang auf internationaler Ebene.

Unter diesen mit neuen Technologien ausgestatteten Gadgets wird das faltbare Smartphone Xiaomi 18 Fold als erstes vorgestellt. Das Gerät kombiniert einen kompakten und praktischen externen Bildschirm mit den Möglichkeiten eines breiten internen Displays.

Technische Spezifikationen der Geräte

Laut ixbt.com wird das Xiaomi 18 Fold über die folgenden beeindruckenden technischen Spezifikationen verfügen:

Die Diagonale des internen Bildschirms beträgt 7,58 Zoll

Die Diagonale des externen Bildschirms beträgt 5,38 Zoll

Die Akkukapazität bietet 6000 mAh Leistung

Dreifach-Kameramodul mit 200, 50 und 50 Megapixeln, ausgestattet mit Leica-Optik

Neben dem Smartphone wurde ein weiteres großes Gerät angekündigt, das auf diesem neuen Prozessor basiert — das Flaggschiff-Tablet Xiaomi Pad 9 Pro Max. Es wird erwartet, dass dieses Tablet die Aufmerksamkeit der Nutzer nicht nur durch seine hohe Leistung, sondern auch durch seinen riesigen 13,3-Zoll-Bildschirm auf sich ziehen wird.

Es ist auch erwähnenswert, dass beide Geräte die ersten Gadgets sein werden, die mit dem Betriebssystem HyperOS 4 der neuen Generation laufen. Dass diese Geräte nicht offiziell für Nutzer auf dem globalen Markt erhältlich sein werden, sorgt unter Technik-Enthusiasten für Diskussionen.