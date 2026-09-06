Xiaomi 18 Fold und Pad 9 Pro Max werden exklusiv auf dem chinesischen Markt verkauft
Der chinesische Technologieriese Xiaomi plant, seine neuen Flaggschiff-Geräte — das faltbare Smartphone Xiaomi 18 Fold und das Tablet Xiaomi Pad 9 Pro Max — ausschließlich auf dem heimischen Markt zu verkaufen. Laut ixbt.com werden diese Gadgets nicht auf dem globalen Markt erscheinen und ihr Verkauf wird auf das Gebiet Chinas beschränkt bleiben. Dies berichtet Ixbt.com .
Diese Entscheidung wurde anhand der Software-Codes des Unternehmens bekannt. Experten, die die Codes des HyperOS 4-Systems analysierten, stellten fest, dass die Geräte der neuen Generation speziell für Verbraucher in dem asiatischen Land bestimmt sind. Dies zeigt, dass die Marke Xiaomi ihrer Strategie treu bleibt, ihre fortschrittlichen Entwicklungen zunächst auf dem Heimatmarkt zu testen.
Neuer Prozessor und Flaggschiff-FunktionenEines der Hauptmerkmale dieser Geräte sind die darin verwendeten Spezialchips. Berichten zufolge werden die neuen Geräte auf der Basis des unternehmenseigenen Xiaomi Xring O3 SoC (System-on-a-Chip) der neuen Generation laufen. Ein ähnlicher Ansatz wurde bereits beim XRING O1-Prozessor verfolgt, und Xiaomi präsentiert seine kundenspezifischen Prozessoren weiterhin nur in begrenztem Umfang auf internationaler Ebene.
Unter diesen mit neuen Technologien ausgestatteten Gadgets wird das faltbare Smartphone Xiaomi 18 Fold als erstes vorgestellt. Das Gerät kombiniert einen kompakten und praktischen externen Bildschirm mit den Möglichkeiten eines breiten internen Displays.
Technische Spezifikationen der GeräteLaut ixbt.com wird das Xiaomi 18 Fold über die folgenden beeindruckenden technischen Spezifikationen verfügen:
- Die Diagonale des internen Bildschirms beträgt 7,58 Zoll
- Die Diagonale des externen Bildschirms beträgt 5,38 Zoll
- Die Akkukapazität bietet 6000 mAh Leistung
- Dreifach-Kameramodul mit 200, 50 und 50 Megapixeln, ausgestattet mit Leica-Optik
Es ist auch erwähnenswert, dass beide Geräte die ersten Gadgets sein werden, die mit dem Betriebssystem HyperOS 4 der neuen Generation laufen. Dass diese Geräte nicht offiziell für Nutzer auf dem globalen Markt erhältlich sein werden, sorgt unter Technik-Enthusiasten für Diskussionen.
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