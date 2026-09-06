Aigo PL10 vorgestellt: Neuer USB-Stick mit Lightning- und USB-C-Anschluss

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Aigo PL10 vorgestellt: Neuer USB-Stick mit Lightning- und USB-C-Anschluss

Aigo hat die mobile Flash-Laufwerk-Serie PL10 vorgestellt, die für den schnellen Datenaustausch zwischen Geräten des Apple-Ökosystems und anderen Gadgets entwickelt wurde. Laut ixbt.com zielt dieses neue Gerät darauf ab, Speicherplatzprobleme bei Smartphones und Tablets zu lösen, und zeichnet sich durch seine Kompaktheit und universellen Einsatzmöglichkeiten aus. Dies berichtet Ixbt.com .

In Zeiten, in denen die Größe von Fotos und Videos stetig zunimmt, bleibt die Nachfrage nach solchen externen Speichermedien hoch. Der Aigo PL10 ermöglicht es Benutzern, Dateien einfach zwischen Computern und Mobilgeräten zu übertragen, ohne auf kabellose Übertragungen oder Cloud-Einschränkungen angewiesen zu sein.

Technische Spezifikationen und Funktionen

Laut ixbt.com verfügt der neue mobile Flash-Stick über ein Unibody-Gehäuse aus einer silbernen Aluminiumlegierung. An den beiden Enden befinden sich die zwei Hauptanschlüsse: Lightning und USB-C. Dank dieser Konstruktion kann der PL10 direkt an iPhone- oder iPad-Geräte angeschlossen und Daten anschließend schnell per USB-C auf PCs und andere moderne Geräte übertragen werden.

Das Gerät arbeitet auf Basis des modernen USB 3.2-Protokolls und verfügt über eine offizielle MFi-Zertifizierung von Apple. Dies garantiert eine perfekte und sichere Zusammenarbeit mit iPhone- und iPad-Geräten.

Sicherheit und Cloud-Integration

Für die Dateiverwaltung wird die speziell entwickelte Aigo Link-App verwendet. Um die Sicherheit der Benutzerdaten zu gewährleisten, unterstützt die Anwendung den Schutz mittels Face ID oder Touch ID. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, „Nur-Lese“- oder „Nur-Schreib“-Modi zu aktivieren, um wichtige Daten vor versehentlichem Löschen oder unbefugtem Zugriff zu schützen.

Der Stick arbeitet zudem synchron mit dem iCloud Photos-Dienst. Benutzer können ihre Fotos und Videos bequem zwischen dem Cloud-Speicher und dem PL10-Gerät verteilen und so den Speicherplatz auf ihrem iPhone oder iPad effektiv erweitern.

Preise und Verfügbarkeit

Kunden können zwischen drei Kapazitätsmodellen wählen. Laut ixbt.com sind die Preise für die Aigo PL10-Sticks wie folgt festgelegt:

  • 128 GB Version — 399 Yuan
  • 256 GB Version — 599 Yuan
  • 512 GB Version — 999 Yuan
Diese Preispolitik ermöglicht es den Nutzern, je nach Bedarf und Budget die passende Speicherkapazität zu wählen.

AigoFlash-LaufwerkiPhoneTechnologieGadgets
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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