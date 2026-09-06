Erling Haaland spricht über seinen neuen Look und die Siege des Teams

Manchester City Stürmer Erling Haaland äußerte sich nach dem jüngsten Sieg seines Teams zu seiner neuen Kurzhaarfrisur, historischen Ergebnissen in der Nationalmannschaft und personellen Veränderungen im Verein. Der knappe Sieg gegen Coventry am letzten Spieltag der Premier League sicherte den „Cityzens“ den perfekten Saisonstart. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Wie Goal.com berichtet, erzielte der norwegische Torjäger im Etihad Stadium nach einer Vorlage von Antoine Semenyo per Kopf den entscheidenden Treffer. Dieser Sieg ist der dritte Erfolg in Folge für Manchester City in dieser Saison und festigt die Tabellenführung. Zudem gab der für 125 Millionen Pfund verpflichtete Enzo Fernández sein Startelfdebüt, während der im Sommer geholte Elliot Anderson mit 155 präzisen Pässen echte Führungsqualitäten auf dem Platz zeigte.

Über den neuen Look und die Frisur

Erling Haaland, der seit Saisonbeginn mit kurzen Haaren aufläuft, sprach in einem Interview mit ESPN Brazil offen über seine optische Veränderung. Seiner Meinung nach war es der richtige Zeitpunkt für eine solche Veränderung.

Der norwegische Stürmer sagte: „Es ist viel bequemer. Ich denke, es war Zeit für eine Veränderung. Mir gefällt es. Natürlich vermisse ich meine langen Haare, aber eine Veränderung war nötig und ich genieße es im Moment. Sie werden wieder wachsen und hoffentlich sind sie bald wieder so lang wie früher.“

Historischer Sieg über Brasilien

Im Laufe des Interviews erinnerte sich der Stürmer auch an den historischen Sieg der norwegischen Nationalmannschaft gegen Brasilien bei der Weltmeisterschaft. Er entschuldigte sich scherzhaft dafür, den südamerikanischen Fußballgiganten aus dem Turnier geworfen zu haben.

Haaland betonte, dass dieses Spiel eines der besten in der Geschichte des norwegischen Fußballs war: „Es war ein besonderes Spiel für Norwegen, denn das letzte Mal, als wir bei einer Weltmeisterschaft dabei waren, spielten wir ebenfalls gegen Brasilien, und Norwegen ist die einzige Mannschaft, gegen die Brasilien nie gewonnen hat. Was die Spielkontrolle angeht, war es das beste Spiel unserer Geschichte. Eine großartige Erinnerung, nochmals Entschuldigung für die Niederlage, aber genau das ist Fußball.“

Veränderungen im Kader von Manchester City

Während das Team unter dem Trainer große taktische und personelle Veränderungen durchläuft, zeigte sich der erfahrene Stürmer überzeugt, dass die Neuzugänge dem Druck standhalten werden. Er hob die hohe Qualität von Spielern wie Enzo Fernández und Elliot Anderson hervor.

Erling Haaland fügte hinzu: „Die Zeit wird es zeigen. Wir haben viele neue Spieler, die das Niveau gut kennen. Enzo Fernández weiß, was man braucht, um Trophäen zu gewinnen; er hat bereits in der Premier League gespielt und sich schnell an das Team angepasst. Elliot Anderson spielt ebenfalls schon lange im englischen Fußball und war in der Nationalmannschaft. Wir müssen die Neuen genauso herzlich willkommen heißen, wie ich empfangen wurde, und gemeinsam etwas aufbauen.“