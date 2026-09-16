Der wichtigste Test in der Geschichte von SpaceX: Starship erreicht den Orbit

SpaceX bereitet sich intensiv auf den 14. Testflug seines riesigen Raumschiffs Starship vor, der als Wendepunkt in dessen Geschichte gilt. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden ist die historische Flight 14 Mission für den 22. September 2026 geplant. Dieser Flug soll ein neues Kapitel nicht nur für das Unternehmen, sondern für die gesamte globale Raumfahrtindustrie aufschlagen, da das Schiff zum ersten Mal eine vollständige orbitale Flugbahn erreichen wird. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten portal.

Es wurde mitgeteilt, dass alle bisher durchgeführten Tests auf suborbitalen Flugbahnen stattfanden, um neue Technologien schrittweise zu erproben und Risiken zu minimieren. Der bevorstehende Flug wird in einem völlig neuen Format stattfinden. Starship wird eine Umlaufbahn in etwa 275 Kilometern Höhe erreichen, die Erde sechsmal vollständig umkreisen und fast 10 Stunden im offenen Weltraum verbringen.

Orbitalprogramm und Start von Starlink V3-Satelliten

Nach erfolgreichem Abschluss des Orbitalprogramms wird das Schiff einen Bremsimpuls ausführen, den Orbit verlassen und in die Erdatmosphäre eintreten. Danach ist eine kontrollierte Wasserung (Splashdown) im Pazifischen Ozean westlich von Chile vorgesehen. Vor diesem riskanten Manöver müssen Experten die Funktionsfähigkeit aller kritischen Systeme streng überprüfen und sicherstellen, dass genügend Treibstoffreserven für eine sichere Rückkehr des Schiffes vorhanden sind.

Eine weitere Hauptaufgabe der Mission ist der erstmalige Transport von Starlink V3-Satelliten der neuen Generation in den Orbit. Starship soll 26 dieser großen Geräte gleichzeitig ins All befördern. Nach Angaben des Unternehmens hat jeder Satellit der neuen Generation das Potenzial, den Netzwerkdurchsatz auf bis zu 1 Tbit/s zu erhöhen. Die Gesamtkapazität dieses einen Fluges wird 26 Tbit/s betragen – das ist etwa zehnmal mehr als bei den Starlink V2 Mini-Geräten, die mit der Falcon 9-Rakete gestartet wurden.

Nach dem Aussetzen im Weltraum werden die Geräte ihre Solarpaneele und Antennen selbstständig entfalten, um Funk- und Laserverbindungen zur Bodeninfrastruktur und anderen Apparaten herzustellen. Anschließend nutzen sie ihre eingebauten Triebwerke, um ihre Zielumlaufbahnen zu erreichen. Wenn die Systeme die Tests erfolgreich bestehen, könnten sie innerhalb weniger Wochen den Betrieb für Nutzer aufnehmen.

Technische Änderungen am Schiff und am Super Heavy-Booster

Die Ingenieure haben das Schiff selbst für den Flug Flight 14 erheblich verbessert. Insbesondere wurde die Befestigung der Hitzeschildkacheln verstärkt und die schwächsten Stellen, an denen Plasma unter die Beschichtung eindringen könnte, wurden überarbeitet. Bemerkenswert ist, dass erstmals zwei Kacheln, die von dem bereits geflogenen Schiff Ship 40 abgenommen wurden, an diesem Exemplar installiert wurden. Dies dient als erster praktischer Test für die Wiederverwendung von Starship-Hitzeschildelementen.

Der Super Heavy-Booster wird diesmal jedoch nicht von den mechanischen Armen des Mechazilla-Turms aufgefangen. Nach der Stufentrennung wird er eine Drehung und Bremsung durchführen und kontrolliert im Wasser landen. Diese vorsichtige Entscheidung ist auf Probleme beim vorherigen Flug zurückzuführen, darunter das vorzeitige Abschalten von drei zentralen Triebwerken aufgrund von Vereisungserscheinungen und die Tatsache, dass während des Landemanövers nur acht von dreizehn Triebwerken funktionierten. Zur Gewährleistung der Sicherheit hat SpaceX das Kraftstofffiltersystem modifiziert und die Software zum Neustart der Triebwerke aktualisiert.

Wenn die Tests von Flight 14 die gewünschten Ergebnisse liefern, steht SpaceX ein noch größerer historischer Versuch bevor – das Unternehmen plant, das zurückkehrende Starship-Schiff bereits bei seinem 15. Flug erstmals während des Fluges mit den mechanischen Armen des Mechazilla-Turms aufzufangen.