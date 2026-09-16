SpaceX bereitet sich darauf vor, Starship mit Mechazilla zu fangen

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SpaceX bereitet sich darauf vor, Starship mit Mechazilla zu fangen

SpaceX, das eine neue Ära in der Luft- und Raumfahrt einläutet, nähert sich einer der wichtigsten und komplexesten Phasen des Starship-Programms. Laut Ixbt.com bereitet sich das Unternehmen darauf vor, ein System zum Auffangen des Raumschiffkörpers direkt mit den mechanischen Manipulatoren des Startturms zu testen. Diese Technologie ist ein entscheidender Schritt zur vollständigen Wiederverwendbarkeit des gesamten Systems. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Es wird berichtet, dass der kommende 14. Testflug der letzte Schritt vor diesem komplexen Prozess sein soll. Wenn alle Abläufe wie geplant verlaufen, wird SpaceX beim nächsten, dem 15. Flug, versuchen, das Starship-Raumschiff zum Startkomplex zurückzubringen und es mit seinen mechanischen „Armen“ aufzufangen. Diese Technologie wird bereits beim Bergungsprozess der ersten Stufe von Super Heavy eingesetzt.

Erfolgswahrscheinlichkeit und technische Details

Nach Einschätzung von Elon Musk liegt die Wahrscheinlichkeit, das Starship-Raumschiff beim ersten Versuch mit den mechanischen Manipulatoren des Turms zu fangen, bei 50–60 Prozent. Ihm zufolge kehrte das Schiff bei einem der vorangegangenen Tests mit einer solchen Präzision zur Erde zurück, dass es bereits damals hätte aufgefangen werden können, wenn der entsprechende Turm bereit gewesen wäre.

Darüber hinaus verfolgt SpaceX ein weiteres ehrgeiziges Ziel: den erneuten Start bereits verwendeter Starship- und Super Heavy-Einheiten. Das Unternehmen plant, solche Tests Ende 2026 oder Anfang 2027 durchzuführen. Experten glauben, dass 2027 das Jahr sein könnte, in dem die vollständige Wiederverwendbarkeit und schnelle Flugzyklen erreicht werden.

Vollständig wiederverwendbares System und Zukunftspläne

Im Gegensatz zu herkömmlichen Falcon 9-Raketen sieht das Starship-Projekt nicht nur die Rückgewinnung des ersten Boosters vor, sondern auch die Aufarbeitung und den erneuten Start des Raumschiffs selbst. Dabei geht es nicht nur um die Rückführung der Technik, sondern darum, sie ähnlich wie Passagierflugzeuge mit minimaler Wartung in kurzer Zeit wieder ins All zu befördern.

Die schnelle Wiederverwendung beider Stufen wird die Kosten für den Transport von Fracht in den Orbit drastisch senken. In Zukunft will SpaceX auf dieser Technologie aufbauen, um groß angelegte, langfristige Weltraummissionen zum Mond und zum Mars durchzuführen. Dafür muss jedoch zunächst die sichere Bergung und Wiederaufbereitung des Schiffes in der Praxis bewiesen werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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