Wissenschaftler schlagen Suche nach Spuren außerirdischer Zivilisationen auf dem Mond vor

Forscher des SETI Institute haben eine ungewöhnliche Methode zur Suche nach Spuren außerirdischer Zivilisationen vorgeschlagen: die Suche nach mikroskopisch kleinen künstlichen Partikeln im Boden des Erdtrabanten. Experten glauben, dass der Mond über Milliarden von Jahren ein einzigartiges Archiv kosmischer Materie angesammelt haben könnte. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die Idee wird in einer wissenschaftlichen Arbeit detailliert beschrieben, die auf dem Preprint-Server arXiv veröffentlicht wurde und derzeit vom International Journal of Astrobiology geprüft wird. Laut ixbt.com geht es um mikrobengroße Technosignaturen, die durch die kosmische Aktivität oder große Ingenieurprojekte fortgeschrittener Zivilisationen entstanden sein könnten.

Wenn solche Objekte Milliarden von Jahren überdauern, besteht die Möglichkeit, dass einige von ihnen in das interstellare Medium und dann in das Sonnensystem gelangen und auf der Mondoberfläche landen. Die Autoren betonen, dass der Mond im Vergleich zur Erde der am besten geeignete Ort für solche Forschungen ist.

Warum der Mond gewählt wurde

Im Gegensatz zu unserem Planeten, wo Atmosphäre, flüssiges Wasser und aktive geologische Prozesse alte Spuren allmählich zerstören, dient Mondregolith als ideale Umgebung, die kosmische Materie über Milliarden von Jahren unverändert bewahren kann.

Für die erste Phase des Experiments schlagen die Wissenschaftler die Untersuchung von etwa einem Kubikmeter frischem Regolith vor. Die entnommenen Proben werden mittels Elektronenmikroskopie, materialwissenschaftlicher Methoden sowie KI-gestützter Computer-Vision-Systeme analysiert, die in der Lage sind, ungewöhnliche Strukturen zwischen natürlichen Partikeln zu identifizieren.

Zukünftige Missionen und wissenschaftliche Bedeutung

Das Aufkommen neuer Mondprogramme macht solche Ideen realistischer. Insbesondere die Artemis- und Chang'e-Programme sehen eine tiefere Erforschung der Mondoberfläche und die Rückführung neuer Proben aus verschiedenen Regionen des Satelliten zur Erde vor.

Selbst wenn keine künstlichen Partikel gefunden werden, wird ein solches Experiment von enormem wissenschaftlichem Wert sein. Es hilft dabei, die Grenzen für die Existenz kosmischer Objekte zu definieren und das Verständnis darüber zu verbessern, wie interstellarer Staub durch die Galaxie wandert und im Mondboden konserviert wird.

Der Hauptunterschied dieses Ansatzes zu klassischen SETI-Projekten liegt im Suchobjekt selbst. Die Wissenschaftler zielen nicht auf Funksignale oder Zeichen existierender Zivilisationen ab, sondern auf materielle Spuren von Technologien, die von antiken und möglicherweise bereits untergegangenen Zivilisationen hinterlassen wurden.