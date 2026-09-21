Huawei gibt internationale Pläne für den KI-Chip-Markt auf

Der chinesische Technologiegigant Huawei hat seine Pläne für eine vollständige Einführung seiner KI-Prozessoren auf dem internationalen Markt aufgegeben. Laut ixbt.com ist der Hauptgrund dafür die Unfähigkeit, die extrem hohe Binnennachfrage zu decken, da die derzeitigen Kapazitäten kaum ausreichen, um den lokalen Bedarf zu decken. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

In den letzten Jahren hat das Unternehmen nicht nur bei Smartphone-Verkäufen, sondern auch bei der Entwicklung spezialisierter Chips für KI große Erfolge erzielt. Der entstandene Engpass hängt jedoch direkt mit den Kapazitäten von SMIC zusammen, dem Hauptpartner für die Fertigung von Huawei-Produkten. Aufgrund der enormen Nachfrage auf dem Inlandsmarkt sehen die Parteien keinen Sinn darin, Ressourcen durch eine Expansion in andere Länder zu streuen.

Ascend-Linie und Priorität für den Inlandsmarkt

Derzeit arbeitet Huawei intensiv an der Verbesserung seiner Ascend-Prozessorserie. Insbesondere schließt das Unternehmen die Arbeit an den bald erscheinenden Ascend 960-Modellen ab und hat bereits einige technische Spezifikationen für die nächste Generation der Ascend 970- und 980-Chips bekannt gegeben.

Obwohl die groß angelegte internationale Expansion gestoppt wurde, stellen Experten fest, dass Huawei weiterhin einen minimalen Teil seiner Produkte an ausgewählte ausländische Kunden liefert. Das Unternehmen hält jedoch Details und Volumina dieser Lieferungen geheim und betrachtet dies nicht als offiziellen Markteintritt auf internationaler Ebene.