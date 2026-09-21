Samsung und Kairos Power bauen Atomreaktor für Google

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Samsung und Kairos Power bauen Atomreaktor für Google

Die rasante Entwicklung von AI-Technologien und der sprunghafte Anstieg des Strombedarfs für Rechenzentren führen zu neuen Kooperationen auf dem Energie- und Technologiemarkt. Laut ixbt.com hat das auf Nukleartechnologie spezialisierte Startup Kairos Power die Ingenieurfirma Samsung C&T ausgewählt, um beim Bau eines 50 MW Demonstrationsreaktors für Google zu helfen. Diese Partnerschaft gilt als bedeutender Schritt im Energiesektor, berichtet Techcrunch.com. berichtet .

Im Rahmen der Vereinbarung wird Samsung C&T Kapital investieren und unentgeltliche Ingenieurdienstleistungen für Kairos Power erbringen. Vertreter von Kairos Power geben an, dass das Gesamtpaket auf bis zu 100 Millionen Dollar geschätzt wird, wovon 70 Millionen Dollar direkte Kapitalinvestitionen sind. Samsung C&T verfügt über umfassende Erfahrung und war am Bau von über zehn Kernreaktoren weltweit beteiligt.

Google und Atomenergie

Google unterzeichnete im Herbst 2024 einen Großauftrag mit Kairos Power. Demnach soll das Startup bis 2035 eine Flotte kleiner Atomreaktoren errichten, die etwa 500 MW Strom erzeugen können. Derzeit baut Kairos Power zwei Reaktoren in Oak Ridge, Tennessee.

Die erste Anlage, ein Demonstrationsreaktor mit geringer Leistung namens Hermes 1, soll dem Unternehmen helfen, das kommerzielle Design zu verfeinern. Die zweite Anlage, Hermes 2, ist der erste kommerzielle Reaktor des Unternehmens. Die von den Hermes-Reaktoren erzeugte Leistung deckt die ersten 50 MW des Vertrags mit Google ab. Im November 2024 erteilte die US-Atomaufsichtsbehörde offiziell die Baugenehmigung für diese Reaktoren.

Technologische Merkmale und Sicherheit

Der Hermes 2 Reaktor wird ein Hochtemperaturgerät sein, das mit Fluorsalz gekühlt wird. Obwohl dieses Design seit Jahren diskutiert wird, wurde es noch nie in kommerziellem Maßstab gebaut. Fluorsalze haben einen hohen Siedepunkt, was dazu beiträgt, den Druck niedrig zu halten und das Risiko von Hochdruckexplosionen bei Komponentenausfällen zu verringern.

Das Startup verwendet zudem eine relativ neue Art von Kernbrennstoff namens TRISO. Dabei sind winzige Urankörner in Keramik- und Kohlenstoffschichten eingeschlossen und werden in Form von Kugeln geladen. Dieses System soll das Risiko einer Kernschmelze verhindern. Das Unternehmen hat etwa fünf Jahre Zeit, um sein erstes Kraftwerk in Betrieb zu nehmen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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