Oppo A7 Pro Max auf dem internationalen Markt erschienen

Das Oppo A7 Pro Max 5G Smartphone, das zuvor auf dem chinesischen Markt vorgestellt wurde, ist nun international erhältlich. Laut ixbt.com ist das neue Gerät in Ländern wie Österreich, Malaysia und Thailand in den Verkauf gegangen und zieht mit seinem riesigen Akku sowie seinem robusten Gehäuse die Aufmerksamkeit auf sich. Dies berichtet Ixbt.com .

Rekordverdächtiger Akku und Ladekapazitäten

Das wichtigste und bemerkenswerteste Merkmal dieses Smartphones ist der riesige 10.000 mAh Silizium-Kohlenstoff-Akku. Ein solcher Akku ist auf dem heutigen Mobilfunkmarkt eine Seltenheit und ermöglicht es Nutzern, das Gerät mehrere Tage lang ohne Ladegerät zu verwenden.

Das Gerät unterstützt 80W kabelgebundene Schnellladetechnologie. Laut Hersteller dauert es unter idealen Bedingungen etwa 90 Minuten, um den Akku vollständig aufzuladen. Das Modell ist zudem mit einer 27W Reverse-Charging-Funktion ausgestattet, um andere Geräte aufzuladen.

Display, Leistung und Kamerafunktionen

Das Oppo A7 Pro Max verfügt auf der Vorderseite über ein hochwertiges 6,78-Zoll AMOLED-Display. Die Bildschirmauflösung beträgt 2772×1272 Pixel und bietet eine Bildwiederholrate von 120 Hz sowie eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1800 Nits.

Die Leistung des Smartphones basiert auf dem 4nm Snapdragon 4 Gen 5 Prozessor. Das Gerät ist mit LPDDR4X RAM und UFS 3.1 Speicher ausgestattet, was eine stabile Leistung bei täglichen Aufgaben gewährleistet.

Was die optischen Möglichkeiten betrifft, besteht die Hauptkamera aus einem 50 MP Sensor mit optischer Stabilisierung und einem zusätzlichen 2 MP Monochrom-Modul. Die Frontkamera liefert ebenfalls Bilder mit einer Auflösung von 50 MP.

Design und internationale Preise

Optisch zeichnet sich das Gerät durch einen Kamerablock aus, der an die Xiaomi Mix Fold 4 Modelle erinnert, sowie durch ein mehrfarbiges Breathing Light Beleuchtungssystem. Zudem ist das Smartphone nach dem IP69K-Standard hochgradig vor Wasser und Staub geschützt.

Das Gerät arbeitet mit einem optischen Fingerabdruckscanner im Display, einem NFC-Modul und dem auf Android 16 basierenden ColorOS 16 Betriebssystem. Die Gehäuseabmessungen betragen 163×78×8,6 mm, das Gewicht liegt bei 224 Gramm.

Die Preise auf den internationalen Märkten variieren je nach Region. So wird die 6/256 GB Version in Österreich für 599 Euro verkauft. In Malaysia kostet das 8/256 GB Modell 2299 Ringgit und in Thailand 19.999 Baht.