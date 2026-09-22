Lionel Messi bereitet sich auf sein letztes Spiel für die argentinische Nationalmannschaft vor

Lionel Messi, der zu einem der größten Fußballer aller Zeiten für die argentinische Nationalmannschaft geworden ist, steht kurz vor dem Ende seiner Länderspielkarriere. Der achtfache Ballon d'Or-Gewinner bereitet sich darauf vor, im Oktober ein letztes Mal vor heimischem Publikum aufzulaufen und sich offiziell vom internationalen Fußball zu verabschieden. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com wird dieses historische Spiel gegen Benin voraussichtlich der letzte Einsatz des Spielers im Nationaltrikot sein. Die Partie findet am 6. Oktober im berühmten, 84.000 Zuschauer fassenden El Monumental-Stadion statt.

Der Spieler hinterließ auf seinen Social-Media-Kanälen eine emotionale Nachricht, in der er seinen Fans seine Dankbarkeit ausdrückte. "Das letzte Spiel. Ein Trikot für die Ewigkeit", schrieb der Stürmer in seinem Abschiedspost und präsentierte ein spezielles Video.

Ein besonderes Trikot und eine emotionale Entscheidung

Das veröffentlichte Video zeigt, wie Lionel Messi sein Standard-Nationaltrikot gegen ein spezielles Adidas Argentina-Trikot tauscht, das seinen Namen und die legendäre Nummer 10 in Gold trägt. Er wählte zudem seine weißen Fußballschuhe aus und signalisierte damit seine Bereitschaft für sein letztes Länderspiel.

Zur Erinnerung: Im August gab Lionel Messi offiziell bekannt, dass er seine Karriere in der Nationalmannschaft beenden werde. Er sprach über seine schwierige und schmerzhafte, aber wohlüberlegte Entscheidung und reflektierte die Jahre mit dem Nationalteam sowie die errungenen Siege.

In seiner Erklärung erinnerte der Spieler daran, dass er 207 Länderspiele für die Nationalmannschaft bestritten, 125 Tore erzielt und 64 Vorlagen gegeben hat. "Ich habe auf dem Platz immer alles für dieses Trikot gegeben und dafür gekämpft, euch Freude zu bereiten und das Gefühl von Stolz, Argentinier zu sein, zu vermitteln", betonte er damals.

Ticketverkauf und Preise

Wie Foot Mercato berichtet, beginnt der Ticketverkauf für dieses historische Spiel am Dienstagabend. Die vom argentinischen Fußballverband festgelegten Preise liegen je nach Kategorie zwischen 52 und 278 Euro.

Für Fans stehen verschiedene Ticketkategorien zur Verfügung, darunter Plätze für 104, 185 und 260 Euro. Um Familien und der jüngeren Generation entgegenzukommen, können Kinder dieses Abschiedsspiel für nur 17 Euro verfolgen.