Raphinha nennt Lamine Yamal als Hauptanwärter auf den Ballon d'Or

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Raphinha nennt Lamine Yamal als Hauptanwärter auf den Ballon d'Or

Barcelona Kapitän Raphinha hat seinen Teamkollegen Lamine Yamal zum Hauptanwärter auf die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball erklärt — den Ballon d'Or. In einem Interview mit The Guardian und La Gazzetta dello Sport betonte der brasilianische Flügelspieler, dass das junge Talent im letzten Jahr alle Erwartungen übertroffen und sich sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft als Weltklassespieler bewiesen habe. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Als der erfahrene Spieler als Mannschaftskapitän nach dem Potenzial des jungen Talents gefragt wurde, antwortete er ohne zu zögern: „Zweifellos, ja.“ Raphinha stellte klar, dass diese Unterstützung nicht nur auf die Kameradschaft im Verein zurückzuführen sei, sondern durch die einzigartigen Qualitäten des 17-Jährigen erklärt werde.

Magie auf dem Platz und mannschaftlicher Erfolg

Laut Raphinha verdienen das Spielniveau, das Yamal trotz seines Alters zeigt, und sein Einfluss auf das Spiel eine besondere Anerkennung. Er erklärte, dass die Hauptkriterien für eine so prestigeträchtige Auszeichnung eine Kombination aus individueller Leistung und mannschaftlichem Erfolg seien, was die Trophäen und Statistiken des spanischen Spielers deutlich belegen.

„Lamine hat alles. Er hat nicht nur in der letzten Saison, sondern insgesamt unglaubliche Zahlen erzielt und drei Titel gewonnen“, sagte der Brasilianer. Da Erfolge auf internationaler Bühne oft ein entscheidender Faktor für die wählenden Journalisten sind, verschaffen Yamals Ergebnisse ihm in dieser Hinsicht einen erheblichen Vorteil.

Wettbewerb und Objektivität

In der Erkenntnis, dass viele diese Aussage aufgrund ihrer Vereinszugehörigkeit als subjektiv empfinden könnten, betonte Raphinha, dass seine Meinung völlig objektiv sei. Er betonte, dass selbst wenn sie für rivalisierende Teams spielen würden, Yamals Aktionen auf dem Platz und seine Erfolge deutlich zeigten, dass er die Auszeichnung verdient habe.

„Egal was passiert, er sollte gewinnen. Andere werden ihre eigenen Spieler verteidigen, aber für mich ist der Gewinner klar. Selbst wenn ich nicht sein Teamkollege wäre, würde ich immer noch sagen, dass er es verdient hat“, fügte Raphinha hinzu.

Abschließend Barcelona Kapitän merkte an, dass Lamine Yamal zu einem der wichtigsten Spieler nicht nur für den katalanischen Verein, sondern auch für die spanische Nationalmannschaft geworden ist. Er stellte fest, dass seine Leistung auf dem Platz, seine Statistiken und die gewonnenen Trophäen ausreichende Gründe für den Gewinn des Ballon d'Or seien.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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