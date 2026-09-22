SpaceX hat die Auftragsannahme für die Falcon 9 Rakete gestoppt

Der globale kommerzielle Raumfahrtmarkt beginnt sich auf das schrittweise Ausscheiden der Falcon 9 Rakete vorzubereiten. Laut ixbt.com berichten Branchenvertreter, dass die Buchung neuer kommerzieller Missionen für diese legendäre Trägerrakete praktisch unmöglich geworden ist, auch wenn SpaceX dies noch nicht offiziell bestätigt hat. Dies berichtet Ixbt.com .

Über Jahre hinweg war die Falcon 9 das wichtigste Arbeitstier der globalen Raumfahrt. Die Rakete hat fast 700 Flüge absolviert und erfolgreich staatliche sowie kommerzielle Satelliten, wissenschaftliche Instrumente, Mondmissionen und Gruppen kleiner Raumfahrzeuge in den Orbit gebracht. Auch das firmeneigene Starlink-Netzwerk wurde mit dieser Rakete aufgebaut, doch nun verlagert SpaceX seine Prioritäten schrittweise in Richtung Starship.

SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell betonte bereits früher, dass das Unternehmen seine erfolgreichen Produkte bewusst durch neue Technologien ersetzt, da dies sonst die Konkurrenz tun würde. Die ersten Anzeichen der Übergangsphase waren bereits Anfang des Jahres spürbar, als das Unternehmen die Annahme von Anträgen für gemeinsame Flugprogramme ab Ende 2028 bzw. Anfang 2029 einstellte.

Herausforderungen für den kommerziellen Markt und kleine Betreiber

Aktuellen Informationen zufolge ist es nun schwierig geworden, eine individuelle kommerzielle Mission zu erwerben, was die Planung zukünftiger Flüge erheblich erschwert. Es wird erwartet, dass kleine Satellitenunternehmen die schwerwiegendsten Folgen spüren werden, da das Rideshare-Programm, das es mehreren Kunden ermöglicht, sich eine Rakete zu teilen, ihr Hauptzugang zum Weltraum war.

Giulio Ranzo, CEO des italienischen Unternehmens Avio, erklärte, dass ehemalige Kunden auf der Suche nach Alternativen an sie herantreten. Seiner Meinung nach steht der Markt vor einer Situation, in der „die Party vorbei ist“, da die Verfügbarkeit der Falcon 9 schwindet. Besonders der Zeitraum zwischen 2029 und 2031 gilt als kritisch.

Alternative Raketen und die Zukunft des Marktes

Branchenexperten hoffen, dass neue Trägerraketen die entstandene Lücke füllen werden. Rocket Lab bereitet die Neutron-Rakete vor, Relativity Space arbeitet an der Terran R, und in Europa entwickeln Isar Aerospace und PLD Space ihre eigenen Raketen. Das Hauptproblem liegt jedoch nicht beim Erstflug, sondern darin, schnell einen regelmäßigen Flugplan zu erreichen.

Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass diese Phase länger dauert als erwartet. Obwohl die New Glenn von Blue Origin und die Vulcan von ULA ihre Erstflüge absolviert haben, fliegen sie noch nicht mit hoher Frequenz, und die europäische Ariane 6 hat ihr geplantes kommerzielles Tempo noch nicht erreicht.

Daher könnte die Falcon 9 zwischen 2029 und 2031 fast vollständig vom kommerziellen Markt verschwinden, während Starship interne Aufgaben übernimmt und neue Raketen möglicherweise noch nicht genügend Flugfrequenz aufgebaut haben. Einige Unternehmen haben bereits begonnen, Kapazitäten zu reservieren: D-Orbit hat Vereinbarungen mit alternativen Betreibern getroffen, während Portal Space Systems eine Falcon 9 für seine Supernova-Mission gekauft hat und einen Teil der freien Nutzlastkapazität an andere Kunden weiterverkauft.