Bei der 46. Schacholympiade in Samarkand ging die entscheidende 6. Runde zu Ende, die die Kräfteverhältnisse neu definierte. Im mit Spannung erwarteten Spitzenduell der Männer besiegte die usbekische Nationalmannschaft den Topfavoriten Indien mit 2,5 : 1,5 und feierte einen historischen Sieg. Während Abdusattorov, Sindarov und Vohidov ihre Partien remis spielten, sicherte der Sieg von Nodirbek Yakubboyev gegen Nihal Sarin den Mannschaftserfolg.

Die zweite große Sensation des Tages gelang dem Jugendteam «Usbekistan-2»: Unsere Landsleute besiegten das starke spanische Team mit 2,5 : 1,5 und sorgten für ein unerwartetes Ergebnis. Bei den Frauen konnte sich unsere erste Mannschaft zwar nicht gegen die erfahrenen Großmeisterinnen aus Georgien durchsetzen (0,5 : 3,5), doch unsere zweite und dritte Mannschaft feierten souveräne Siege gegen Nordmazedonien (3,5 : 0,5) bzw. Schweden (2,5 : 1,5). Wie sieht das Kräfteverhältnis im Medaillenrennen nach der 6. Runde aus, können unsere Junioren mit den Hauptkadern mithalten und bleibt der Olympiapokal in Samarkand?

«Die Niederlage des indischen Giganten und die Stärke der Jugend»: Die 5 wichtigsten Punkte der 6. Runde

Die wichtigsten Ereignisse und Ergebnisse der historischen Runde in Samarkand:

Indiens Hauptkader geschlagen: Das mit Weltklassespielern (Gukesh, Pragnanandha, Erigaisi) besetzte Indien unterlag mit 1,5 : 2,5 gegen Usbekistan und verlor damit wertvolle Punkte;

Nodirbek Yakubboyev — der Held des Tages: Mit seinem Sieg am 3. Brett gegen Nihal Sarin (1:0) verlieh Yakubboyev Usbekistan den wahren Siegergeist;

Sensation von «Usbekistan-2» gegen Spanien: Abdimalik Abdisalimov besiegte Maksim Chigayev (1:0), und dank der Remis an den anderen drei Brettern wurde Spanien mit 2,5 : 1,5 besiegt;

Kampfgeist bei den Frauen: Unsere erste Mannschaft verlor gegen Georgien mit 0,5 : 3,5 (der einzige halbe Punkt ging an Afruza Hamdamova), doch die Teams Usbekistan-2 und Usbekistan-3 waren siegreich;

Unsere Frauen besiegten Schweden und Nordmazedonien: Die Partien von Nilufar Yakubbayeva, Marjona Malikova, Barchinoy Shokirjonova sowie Ozoda Shahzodova, die Anna Kramling besiegte, waren die Glanzlichter der Runde.

46. Schacholympiade (Samarkand): Vollständiges Protokoll der 6. Runde

Die Bilanz aller Partien der Männer- und Frauennationalmannschaften Usbekistans:

Mannschaftsduell Ergebnis Entscheidende Ergebnisse an den Brettern Status Usbekistan — Indien (Männer) 2,5 : 1,5 N.Yakubboyev 1:0 N.Sarin; N.Abdusattorov 0,5:0,5; J.Sindarov 0,5:0,5; Sh.Vohidov 0,5:0,5 Historischer Sieg Spanien — Usbekistan-2 (Männer) 1,5 : 2,5 A.Abdisalimov 1:0 M.Chigayev; J.Vahidov, M.Suyarov, H.Begmuratov — Remis Große Sensation Australien — Usbekistan-3 (Männer) 2,5 : 1,5 A.Omonov 1:0 D.Smerdon; S.Saydaliyev 0,5:0,5 Knappe Niederlage Georgien — Usbekistan (Frauen) 3,5 : 0,5 A.Hamdamova 0,5:0,5 N.Zagnidze Niederlage Nordmazedonien — Usbekistan-2 (Frauen) 0,5 : 3,5 N.Yakubbayeva (1:0), M.Malikova (1:0), M.Xalilova (1:0), A.Salimova (0,5:0,5) Hoher Sieg Schweden — Usbekistan-3 (Frauen) 1,5 : 2,5 B.Shokirjonova (1:0), O.Shahzodova 1:0 A.Kramling; M.Bobomurodova (0,5:0,5) Willensstarker Sieg

Schach-Analyse: Warum war die 6. Runde ein Wendepunkt im Turnier?

Wichtigste Schlussfolgerungen der Großmeister und Experten:

Das indische Bollwerk ist gefallen: Das indische Team war der topgesetzte Favorit auf Gold; der Sieg im direkten Duell katapultiert Usbekistan an die Spitze der Tabelle;

Die Tiefe des usbekischen Schach-Kaders: Der Sieg unserer zweiten Mannschaft gegen ein renommiertes Team wie Spanien zeigt, dass das Land nicht nur 4-5 Spieler, sondern zwei voll konkurrenzfähige Olympiateams besitzt;

Lektion in Erfahrung bei den Frauen: Georgien gilt als eine der erfolgreichsten Schachnationen der Welt; diese Niederlage ist eine wertvolle Erfahrung für unsere jungen Spielerinnen, während die Siege der zweiten und dritten Mannschaft die Stimmung hoben;

Das Können von Ozoda Shahzodova: Der Sieg gegen Anna Kramling, Mitglied einer berühmten Schachfamilie, war eines der meistdiskutierten Themen in den Medien.

Die 6. Runde in Samarkand hat der Welt erneut gezeigt, dass die usbekischen Teams die Hauptanwärter auf Gold bei der Schacholympiade sind.

Glauben Sie, dass die usbekischen Männerteams nach den Siegen gegen Giganten wie Indien und Spanien gemeinsam auf das Podium steigen können? Wie bewerten Sie die Leistung von Nodirbek Yakubboyev und Abdimalik Abdisalimov? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese historischen Erfolge des usbekischen Schachs!