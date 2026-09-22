Kylian Mbappe klärt sein Verhältnis zu Ousmane Dembele

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Kylian Mbappe klärt sein Verhältnis zu Ousmane Dembele

Real Madrid-Stürmer Kylian Mbappe hat Gerüchte über eine Abkühlung in seinem Verhältnis zu seinem französischen Nationalmannschaftskollegen Ousmane Dembele entschieden zurückgewiesen. In einem Interview mit L'Equipe betonte der Fußballer, dass der Wettbewerb um zukünftige prestigeträchtige Auszeichnungen ihre Freundschaft nicht beeinträchtigen könne. Dies berichtet Goal.com .

In letzter Zeit häuften sich in der Presse Berichte über einen Konflikt zwischen den beiden Starspielern. Auslöser waren Mbappes Aussagen über die Unterschiede in ihren Karrierewegen. Der Stürmer von Real Madrid erklärte jedoch, dass diese Worte falsch interpretiert wurden und er eng mit Dembele befreundet sei.

Freundschaft und persönlicher Wettbewerb

Die beiden Fußballer, die die französische Nationalmannschaft ins Halbfinale der Weltmeisterschaft führten, gelten nun als Hauptanwärter auf den Ballon d'Or 2026. Vor der Preisverleihung im Oktober in London bleibt ihr Verhalten im Fokus der Öffentlichkeit.

Mbappe zufolge herrscht zwischen ihnen keinerlei Spannung. "Ich habe mit ihm darüber gesprochen, es gibt kein Problem. Er ist mein Freund, ich bin diesbezüglich sehr gelassen", betonte der Stürmer laut RFI.

Unterschiede in den Karrierewegen

Der Kampf der Spieler um zukünftige Trophäen ist auch aufgrund ihrer unterschiedlichen Entwicklungsphasen interessant. Während Mbappe seinen Aufstieg an die Spitze in jungen Jahren hervorhob, merkte Dembele an, dass er nach schwierigen Zeiten mit Verletzungen in Paris zu seiner Bestform gefunden habe.

Der französische Stürmer erkannte an, dass er den beschwerlichen Weg seines Teamkollegen respektiert und dass sein derzeitiger Erfolg das Ergebnis der Überwindung von Schwierigkeiten sei. Obwohl einige diesen Vergleich negativ auslegten, stellte Mbappe klar, dass es sich lediglich um Fakten handele.

Der Wettbewerb in dieser Saison beschränkt sich nicht nur auf Dembele. Auch der Barcelona-Star Lamine Yamal und Harry Kane zählen zu den Favoriten auf den Ballon d'Or. Dennoch glaubt Mbappe, dass seine persönlichen Statistiken aus dem Vorjahr und seine Torausbeute in den größten Wettbewerben ihm einen Vorteil verschaffen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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