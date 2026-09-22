Thunderobot AI Master M7000 Laptop mit einzigartigem Speicher vorgestellt

Thunderobot hat seine neue mobile Workstation AI Master M7000 vorgestellt. Laut Ixbt.com besticht das Gerät nicht nur durch seine leistungsstarke technische Ausstattung, sondern auch durch eine ungewöhnliche zweiteilige SSD-Konfiguration für KI-Aufgaben. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Als Basis für diesen Laptop wurde der Ryzen AI Max+ 395 Prozessor gewählt. Das für diesen Prozessor festgelegte Power-Limit beträgt 160 W, was deutlich über dem Durchschnitt vergleichbarer APU-Modelle liegt. Die Leistung des Geräts zeigt, dass es auf anspruchsvolle Nutzer und professionelle Aufgaben ausgerichtet ist.

Einzigartige Speicherarchitektur und Funktionen

Die Besonderheit des Geräts liegt in seinem Festplatten-Subsystem. Neben einem herkömmlichen Speicher von 768 GB verfügt das Gerät über einen zusätzlichen 85 GB großen, speziellen aiDAPTIV-Cache. Die Software ist so konfiguriert, dass dieser Cache als Zwischenglied zwischen dem RAM und der Haupt-SSD fungiert.

Spezielle Software kann in diesem zweiten Block lokale Caches von KI-Modellen und andere wichtige Daten speichern. Der Laptop ist mit 64 GB RAM ausgestattet, und dank dieser ungewöhnlichen SSD-Konfiguration können Benutzer GPT-OSS-120B sowie andere 120B-Klasse MoE-Modelle direkt und lokal auf ihrem Computer ausführen.

Display und technische Hauptdaten

Die mobile Workstation ist mit einem 16-Zoll-Bildschirm ausgestattet, der eine Auflösung von 1600p und eine hohe Bildwiederholrate von 165 Hz unterstützt. Dies sorgt für hohe Präzision und flüssige Darstellung bei der Arbeit mit Grafik- und Multimediadaten.

Für die Autonomie des Geräts sorgt ein 99 Wh Akku. Zudem stehen modernen Nutzern USB4- und OCuLink-Anschlüsse zur Verfügung, die den Anschluss externer Geräte und Hochgeschwindigkeits-Datennetzwerke ermöglichen. All diese Funktionen sind in einem 2,45 kg schweren Gehäuse untergebracht.

Bisher hat Thunderobot keine offiziellen Informationen zum Preis und zum Verkaufsstart des AI Master M7000 Laptops bekannt gegeben. Dennoch sorgt das Erscheinen einer solchen hybriden Speicherlösung auf dem Markt für mobile KI-Workstations für großes Interesse in der Tech-Welt.