Das größte lebende Pferd der Welt — Hugo!

GroßbritannienDas in der Grafschaft Northamptonshire lebende Pferd namens Hugo wurde als das größte lebende Pferd der Welt in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen. Dies teilte Guinness World Records mit.

Der vierjährige Shire-Hengst Hugo misst 1,99 Meter. Seine Höhe wurde vom Huf bis zum Widerrist gemessen. Die Messung fand am 2. Dezember 2025 statt und bestätigte eine Größe von 199 Zentimetern.

Hugo lebt auf der Farm von Brett und Lisa Masters in Towcester. Er wiegt etwa 890 Kilogramm. Seine Besitzer beschreiben ihn als ein ruhiges und sanftmütiges Pferd.

Interessanterweise könnte Hugo noch weiter wachsen. Seine Besitzerin Lisa Masters erklärte, dass das Pferd bis zu einem Alter von mindestens 7 bis 8 Jahren weiter wachsen und sich verändern kann.

Hugo hat jedoch noch nicht den Rekord für das größte Pferd der Geschichte gebrochen. Ein 1850 gemessenes Shire-Pferd namens Sampson erreichte eine Höhe von 2,19 Metern. Damit bleibt Sampson das größte jemals dokumentierte Pferd.