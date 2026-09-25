Google startet ersten Satelliten mit KI-Chip ins All

Eine neue Ära in der Technologie beginnt: Laut ixbt.com bereitet Google den Start seines ersten experimentellen Satelliten vor, der mit eigenen TPU-Chips ausgestattet ist. Das Gerät, das am 1. Oktober dieses Jahres mit einer SpaceX Falcon 9-Rakete in die niedrige Erdumlaufbahn gebracht wird, wird durch Solarpaneele mit Strom versorgt. Dieser Schritt ist der erste praktische Test eines riesigen Projekts, das darauf abzielt, KI-Aufgaben direkt außerhalb der Erdatmosphäre auszuführen. Dies berichtet Nachrichten von Ixbt.com.

Diese Mission ist die erste Phase einer von Google gestarteten Initiative namens Project Suncatcher. Das Hauptziel des Projekts ist die Schaffung einer Konstellation orbitaler Satelliten, die in Zukunft den kontinuierlichen Betrieb von KI-Modellen gewährleisten können. Experten wollen durch die Implementierung von KI-Berechnungen unter Weltraumbedingungen die Last auf bodengestützte Rechenzentren reduzieren und neue Möglichkeiten erschließen.

Tests und Herausforderungen im Weltraum

Bei Tests am Boden zeigten die TPU-Chips, dass sie hohen Belastungen und kosmischer Strahlung standhalten können. Das wichtigste und komplexeste Problem für die Experten ist jedoch das Wärmemanagement. Da es im Weltraum keine Luftkonvektion gibt, muss die Wärme ausschließlich durch Strahlung abgeführt werden. Aus diesem Grund können die Prozessoren auf der Station nur 15 Minuten lang arbeiten, bevor sie zum Abkühlen vorübergehend abgeschaltet werden müssen.

In diesem Zusammenhang wird Google ein spezielles passives System aus Wärmerohren und Radiatoren unter Weltraumbedingungen testen. Dieses System ist darauf ausgelegt, überschüssige Wärme im Vakuum effektiv abzuleiten. Unternehmensvertreter betonen, dass einige Prozesse nur unter realen Weltraumbedingungen überprüft werden können, da Laborumgebungen die orbitale Umgebung nicht vollständig nachbilden können.

Zukunftspläne und Perspektiven

Laut Travis Bils, Senior Director des Project Suncatcher-Programms, erfordert die Erschließung des Weltraums für groß angelegte KI-Berechnungen einen gründlichen und methodischen technischen Ansatz. Das Hauptziel des ersten Starts besteht darin, zu sehen, was in der Praxis gut funktioniert, potenzielle Fehlerquellen zu identifizieren und die Ergebnisse auf zukünftige Missionen anzuwenden. Wenn diese Tests erfolgreich sind, plant Google, im nächsten Jahr zwei weitere solcher Satelliten in die Umlaufbahn zu bringen.

Es ist erwähnenswert, dass die Idee von solarbetriebenen orbitalen Rechenzentren, die keine Ressourcen auf der Erde beanspruchen, bereits früher von bekannten Innovatoren wie Elon Musk, Jeff Bezos und dem ehemaligen Google-CEO Eric Schmidt diskutiert wurde. Der Prozess der praktischen Erprobung von Chips im Weltraum hat jedoch erst jetzt das Stadium der Umsetzung erreicht.