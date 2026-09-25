Lkw-Fahrer in Polen klemmt sich den Fuß am Lenkrad ein

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Lkw-Fahrer in Polen klemmt sich den Fuß am Lenkrad ein

In Polen wurde ein ungewöhnlicher Vorfall mit einem Lkw-Fahrer auf Video festgehalten und verbreitete sich in den sozialen Medien. Dies berichtete Mevzu Rize.

Wie bekannt wurde, befand sich der Fahrer während einer Ruhepause in der Lkw-Kabine. Dabei geriet sein Fuß auf ungeklärte Weise zwischen das Lenkrad. Das Video zeigt, wie der Fahrer mehrfach versucht, seinen Fuß zu befreien.

Einigen Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall an einem Bahnübergang. Genaue Angaben zum Ort des Geschehens oder dazu, wie der Fuß des Fahrers genau eingeklemmt wurde, liegen jedoch nicht vor.

Das Video des Vorfalls verbreitete sich in den sozialen Netzwerken und stieß auf großes Interesse bei den Nutzern.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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