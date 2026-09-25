Defekte am Display des neuen iPhone 18 Pro entdeckt, Austausch erfolgt über Garantie

Laut dem bekannten Insider Abhishek Yadav stoßen Besitzer der neu erschienenen iPhone 18 Pro Smartphones auf eine Reihe schwerwiegender technischer Probleme. Kunden beklagen das Auftreten farbiger Linien auf dem Display, Systemabstürze und Unterbrechungen bei der Gesichtserkennungsfunktion. Diese Störungen beeinträchtigen die tägliche Nutzung des Flaggschiff-Geräts erheblich und sorgen in der Technologiewelt für große Diskussionen. Dies berichtet Ixbt.com .

Als eines der schwerwiegendsten Hardware-Probleme wurde das Auftreten vertikaler grüner, rosa und roter Linien auf dem iPhone 18 Pro Bildschirm gemeldet. Viele Nutzer konnten ihre Geräte aufgrund dieses Defekts im Rahmen der offiziellen Garantie gegen neue austauschen lassen. Dennoch hat Apple bisher keine offizielle Stellungnahme zu den genauen Ursachen dieser Display-Fehlfunktion abgegeben.

Softwarefehler und Störungen bei Face ID

Neben Hardware-Problemen wurden auch schwerwiegende Softwarefehler identifiziert. Insbesondere bei der Face ID Funktion treten Unterbrechungen auf. In einigen Fällen friert das Gerät nach einer fehlgeschlagenen Gesichtserkennung komplett ein und startet spontan neu. Dies führt zu zusätzlichen Unannehmlichkeiten für die Nutzer.

Apple-Vertreter bestätigten, dass dieser Softwarefehler behoben wurde und eine korrigierte Version Anfang nächster Woche für die Nutzer bereitgestellt wird. Das Unternehmen versucht, das Problem schnell zu lösen, da der Ausfall einer wichtigen Funktion wie dem Gesichtserkennungsmodul die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit des Geräts beeinträchtigt.

Ungewöhnlicher Gestenfehler und seine Folgen

Zudem haben Nutzer einen ungewöhnlichen Bug entdeckt, der das iPhone 18 Pro komplett lahmlegen kann. Es wurde festgestellt, dass eine einfache doppelte Wischgeste dazu führen kann, dass das Gerät vollständig "einfriert" und nicht mehr auf Berührungen des Bildschirms reagiert. In einem solchen Fall kann das Smartphone nur durch einen erzwungenen Neustart wieder in den Normalzustand versetzt werden.

Derzeit ist noch unklar, wann ein Update zur Behebung dieses Gestenfehlers veröffentlicht wird. Zur Erinnerung: Der Insider Abhishek Yadav, der diese Informationen verbreitete, war bereits zuvor dafür bekannt, Informationen über Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro und Mi 10T Lite Smartphones vor deren offizieller Vorstellung korrekt geleakt zu haben.