Die Internationale Raumstation (ISS) wurde in die engere Wahl für den Friedensnobelpreis 2026 aufgenommen. Das Friedensforschungsinstitut Oslo (PRIO) gab das orbitale Projekt als Anwärter auf die prestigeträchtige Auszeichnung bekannt und würdigte dessen Rolle für die Einheit der Menschheit. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Ixbt.com stellte der amtierende Direktor des Instituts, Håkon Gjørv, den Journalisten die aktualisierte Kandidatenliste vor. Demnach hat die Internationale Raumstation die Welthandelsorganisation von der vorherigen Frühjahrsliste abgelöst.

Wissenschaftliche Zusammenarbeit und geopolitische Stabilität

Vertreter des PRIO betonten, dass die ISS seit über einem Vierteljahrhundert in der Praxis beweist, dass geopolitische Rivalen für eine gemeinsame friedliche Arbeit zusammenarbeiten können, selbst wenn sich die Beziehungen auf der Erde verschlechtert haben. In dieser Zeit konnte die Station enorme wissenschaftliche Ergebnisse erzielen.

Experten sind der Meinung, dass der Weltraum in einer Zeit, in der die Station voraussichtlich Anfang der 2030er Jahre ihren Betrieb einstellen wird, immer überfüllter, kommerzieller und sogar potenziell militarisiert wird. Unter solchen Bedingungen würde die Verleihung des Friedensnobelpreises an die ISS deutlich zeigen, welche Erfolge die Menschheit bei gemeinsamer Arbeit erzielen kann.

Zukunftsperspektiven

Die Analysten des Instituts fügten hinzu, dass diese Auszeichnung auch für die zukünftige friedliche Zusammenarbeit mit Chinas Tiangong-Station und anderen Weltraumprojekten inspirierend wirken könnte. Dies ist ein wichtiger Schritt, um den Geist des Friedens bei der Erforschung des Weltraums zu bewahren.

Zur Information: Der Gewinner des Friedensnobelpreises 2026 wird offiziell am 9. Oktober dieses Jahres bekannt gegeben. Die traditionelle Preisverleihung findet am 12. Dezember, dem Todestag von Alfred Nobel, in Oslo statt.