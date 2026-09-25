Internationale Raumstation für Friedensnobelpreis nominiert

·0·Technologie
Internationale Raumstation für Friedensnobelpreis nominiert

Die Internationale Raumstation (ISS) wurde in die engere Wahl für den Friedensnobelpreis 2026 aufgenommen. Das Friedensforschungsinstitut Oslo (PRIO) gab das orbitale Projekt als Anwärter auf die prestigeträchtige Auszeichnung bekannt und würdigte dessen Rolle für die Einheit der Menschheit. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Ixbt.com stellte der amtierende Direktor des Instituts, Håkon Gjørv, den Journalisten die aktualisierte Kandidatenliste vor. Demnach hat die Internationale Raumstation die Welthandelsorganisation von der vorherigen Frühjahrsliste abgelöst.

Wissenschaftliche Zusammenarbeit und geopolitische Stabilität

Vertreter des PRIO betonten, dass die ISS seit über einem Vierteljahrhundert in der Praxis beweist, dass geopolitische Rivalen für eine gemeinsame friedliche Arbeit zusammenarbeiten können, selbst wenn sich die Beziehungen auf der Erde verschlechtert haben. In dieser Zeit konnte die Station enorme wissenschaftliche Ergebnisse erzielen.

Experten sind der Meinung, dass der Weltraum in einer Zeit, in der die Station voraussichtlich Anfang der 2030er Jahre ihren Betrieb einstellen wird, immer überfüllter, kommerzieller und sogar potenziell militarisiert wird. Unter solchen Bedingungen würde die Verleihung des Friedensnobelpreises an die ISS deutlich zeigen, welche Erfolge die Menschheit bei gemeinsamer Arbeit erzielen kann.

Zukunftsperspektiven

Die Analysten des Instituts fügten hinzu, dass diese Auszeichnung auch für die zukünftige friedliche Zusammenarbeit mit Chinas Tiangong-Station und anderen Weltraumprojekten inspirierend wirken könnte. Dies ist ein wichtiger Schritt, um den Geist des Friedens bei der Erforschung des Weltraums zu bewahren.

Zur Information: Der Gewinner des Friedensnobelpreises 2026 wird offiziell am 9. Oktober dieses Jahres bekannt gegeben. Die traditionelle Preisverleihung findet am 12. Dezember, dem Todestag von Alfred Nobel, in Oslo statt.

ISSNobelpreisWeltraumWissenschaftFrieden
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Astronomen bestätigen den jüngsten Exoplaneten der WissenschaftsgeschichteAstronomen bestätigen den jüngsten Exoplaneten der WissenschaftsgeschichteGestern 01:24Geheimnisse des Universums: AMS-02-Detektor macht Entdeckung entgegen den Gesetzen der PhysikGeheimnisse des Universums: AMS-02-Detektor macht Entdeckung entgegen den Gesetzen der Physik20 Juni 21:56Amateurastronom aus der Krim entdeckt neuen 100-Meter-AsteroidenAmateurastronom aus der Krim entdeckt neuen 100-Meter-Asteroiden7 September 16:22Sojus MS-28 bringt ISS-Besatzung zur Erde zurück: 2000 Grad Hitze und weiche LandungSojus MS-28 bringt ISS-Besatzung zur Erde zurück: 2000 Grad Hitze und weiche Landung26 Juli 17:57NASA und SpaceX vereinbaren drei weitere Flüge zur Internationalen RaumstationNASA und SpaceX vereinbaren drei weitere Flüge zur Internationalen Raumstation19 September 14:53Künstliche Intelligenz nimmt Arbeit auf der Internationalen Raumstation auf: Sie unterstützt AstronautenKünstliche Intelligenz nimmt Arbeit auf der Internationalen Raumstation auf: Sie unterstützt Astronauten21 Juli 12:22
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Technologie nachrichten

Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
iPhone 18 Pro Max und Galaxy S26 Ultra im Haltbarkeitstest
iPhone 18 Pro Max und Galaxy S26 Ultra im Haltbarkeitstest