Mauricio Pochettino bleibt bis 2030 Trainer der US-Nationalmannschaft

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Mauricio Pochettino bleibt bis 2030 Trainer der US-Nationalmannschaft

Der Cheftrainer der US-Nationalmannschaft, Mauricio Pochettino, hat einen neuen Vierjahresvertrag unterschrieben, der bis zur Weltmeisterschaft 2030 läuft. In einem Interview mit dem Podcast The Late Run von Goal.com erläuterte der argentinische Taktiker ausführlich die Gründe für seine Entscheidung, seine Karriere in den Vereinigten Staaten fortzusetzen. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Es heißt, dass dem Trainer bereits vor Beginn des Turniers eine Vertragsverlängerung angeboten wurde, er jedoch jegliche Verhandlungen über seine Zukunft bis zum Ende des Turniers ablehnte. Nach einem Urlaub in Europa im Anschluss an die Meisterschaft gab der erfahrene Trainer zu, dass er die USA und die dort begonnene Arbeit vermisste.

Neuer Vertrag und Verbindung zu den Fans

Pochettino betonte, dass das zweitbeste Ergebnis der US-Mannschaft bei der Weltmeisterschaft und der Sieg in der K.-o.-Phase eine starke Verbindung zu den Fans aufgebaut haben. Er betonte, dass er selbst während seines Urlaubs in Europa das amerikanische Fußballumfeld und die laufenden Projekte vermisste.

"Es war wichtig für uns, gut zu spielen, und wir hatten vereinbart, nach der Meisterschaft zu sprechen. Um ehrlich zu sein, habe ich nach dem Ende der Weltmeisterschaft angefangen, Amerika und die USA zu vermissen. Wir hatten bereits begonnen, etwas aufzubauen, und es war eine großartige Verbindung zu den Fans entstanden", sagte der Cheftrainer.

Junge Talente und Zukunftspläne

Mauricio Pochettino erklärte, dass der große Glaube an die Zukunft der Mannschaft ein wesentlicher Faktor für die Vertragsverlängerung war. Seinen Worten zufolge wächst derzeit eine sehr talentierte Generation junger Spieler im Alter von 16, 17, 18 und 19 Jahren im US-Fußball heran.

Vielversprechende Talente wie Cavan Sullivan, Julian Hall und Adri Mehmeti klopfen an die Tür zur Nationalmannschaft, und es wird erwartet, dass sie den Konkurrenzkampf um die Startelf weiter verschärfen. Pochettino äußerte sich zuversichtlich, dass diese jungen Spieler die Leistung der Mannschaft bis zur Weltmeisterschaft 2030 weiter stärken werden.

Der Plan des Trainers beschränkt sich nicht nur auf die Ergebnisse der Nationalmannschaft. Er beabsichtigt, die Strukturen für Spieler, Trainer und Mannschaften innerhalb des US-Fußballverbandes zu stärken und seine reiche Erfahrung auch in andere Bereiche des Fußballs im Land einzubringen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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