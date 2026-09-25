21-jähriger Gorilla nach Ankunft im Disney-Park medizinisch untersucht

Ein 21-jähriger Gorilla namens Bakari wurde in den Themenpark Disney's Animal Kingdom im US-Bundesstaat Florida gebracht. Es wird erwartet, dass er der neue Anführer der Gorillafamilie im Park wird. Dies berichtete der Disney Parks Blog.

Bakari wurde in der Tierklinik der Conservation Station des Parks einer ersten geplanten medizinischen Untersuchung unterzogen. Während der Untersuchung wurden seine Zähne kontrolliert, sein Schädel geröntgt und eine Computertomographie durchgeführt.

Während der Untersuchung war der Gorilla sediert, sodass das Veterinärteam seinen Zustand gründlich prüfen konnte. Ein Teil des Vorgangs war für Besucher durch ein spezielles Fenster sichtbar.

Bakari kam im Juli 2026 in Disney's Animal Kingdom an. Zuvor lebte er im Zoo von St. Louis. Im Park soll Bakari die Nachfolge des früheren Silberrücken-Gorillas Gino antreten und die Familiengruppe anführen.